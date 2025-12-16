政院不副署 陳見賢轟「違憲政變」、賴卓霸凌地方

國民黨新竹縣黨部主委、也是竹縣副縣長陳見賢，因行政院長不副署問題，公開抨擊總統賴清德、政院卓揆一搭一唱，踐踏民主、霸凌地方政府。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣副縣長陳見賢今天以國民黨新竹縣黨部主委身分，痛批行政院長不副署財劃法立院修正版，是民進黨正在進行的「違憲政變」，點名總統賴清德、行政院長卓榮泰一搭一唱，把行政權當成對抗憲法、對抗國會的武器，其拒絕履行憲法義務，用行政力量中止憲法運作、架空民主制度，是對中華民國憲政體制的踐踏，也是對地方政府的霸凌。

陳見賢說，中央前述動作等同對國人宣告，只要國會決議不合民進黨心意，法律就可不執行，憲法就能成廢紙。當一個政府選擇性守法，就是對民主制度的破壞。所以他轟總統賴清德「你是總統，不是皇帝。你宣誓效忠的是中華民國憲法，不是民進黨。」也抨擊卓揆明知立院決議已完成憲政程序下卻選擇拒絕副署、集體擺爛，沒有扮演憲政守門人的角色，反成違憲行為的執行者與共犯。

他說，新版財劃法上路，新竹縣政府依法編列明年度預算，但因中央事後反覆操弄、刻意拖延攸關地方生死的財劃法，最後乾脆拒絕副署、拒絕公布，這種違憲的手段癱瘓制度，報復了國會，也懲罰了地方。

新竹縣是台灣科技產業與國家競爭力的核心引擎，制度上卻被中央長期當成「責任無限、資源有限」的提款機。人口快速成長、交通壅塞、教育資源長期不足、醫療量能吃緊，中央一項項丟給地方承擔，卻在財政制度上死守不放，「這是結構性的掠奪，是中央對地方的制度霸凌！」

