政院不副署 黃國昌提11年前反對馬！揚言再上街：人民發出怒吼

民眾黨主席黃國昌。（翻攝民眾黨IG）

行政院長卓榮泰今（15日）正式宣布不副署《財劃法》修法，並表示因違反憲法權力分立原則，實質侵害行政權，對此，民眾黨主席黃國昌率領黨團立委到立法院前舉牌抗議，稱總統賴清德獨攬三權，「當賴清德帶頭毀憲亂政，就是人民發出怒吼、站出來時候」，研擬上街抗議，喊話要賴「懸崖勒馬」。

行政院提出《財劃法》二修覆議案，日前遭立法院藍白立委否決，最晚須於今（15日）公告，行政院長卓榮泰今下午正式宣布，再修正的《財劃法》違反憲法權力分立的原則，實質侵害行政權，因此以不副署來捍衛民主憲政及國家發展。

民眾黨立院黨團今下午則在立法院議場前舉辦記者會抗議，黃國昌先是提及自己11年前曾站出來，反對前總統馬英九跨越憲政民主紅線，並呼籲「賴清德懸崖勒馬，不要當台灣民主罪人」，不容許賴跟卓榮泰一意孤行、恣意妄為等，稱民眾黨一定會有相應作為、跟人民站在一起。

黃國昌還指出，絕對不容許拿到40%選票總統，不僅自認行政權代表，「還可以取代立法、僭越司法權，將所有權力集中在1黨1人身上」，他也不排除上街抗議，若賴清德帶頭毀憲亂政、獨裁成為事實時，就是人民發出怒吼、站出來時候。





