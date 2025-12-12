政院不執行財劃法？盧秀燕：公務人員要以身作則 給國民做示範

台中市長盧秀燕12日赴東勢區出席東勢親子館開幕典禮，被問及政院不執行《財劃法》，盧秀燕回應，國家的政府官員還是要依法行政，我們是民主法治國家，政府的公務人員要以身作則，給國民做示範。（温予菱攝）

《財政收支劃分法》爭議延燒，台中市長盧秀燕12日赴東勢區出席東勢親子館開幕典禮，被問及行政院傳出將不執行立法院修正後的《財劃法》，盧秀燕回應，國家的政府官員還是要依法行政，我們是民主法治國家，政府的公務人員要以身作則，所以只要是法律的話必須依法執行，給國民做示範，謝謝。

至於近期盧市府民調滿意度良好，盧秀燕表示，她常常講，民調「只是參考」，不過她也利用這個機會，謝謝市民家人長期給市府團隊的鼓勵跟支持，她們會更認真、用心的把市政工作做好，回報給大家。

