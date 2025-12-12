政院不執行財劃法？盧秀燕：公務人員要以身作則

朝野政黨持續僵持，在野聯手通過《財劃法》修正案，行政院長卓榮泰卻嗆「不執行」，不僅在野氣炸，連綠營內部也炸鍋。對此，台中市長盧秀燕今受訪表示，政府的公務人員要以身作則，所以只要是法律的話必須依法執行，給國民做示範。

台中市長盧秀燕今受訪表示，政府的公務人員要以身作則，所以只要是法律的話必須依法執行，給國民做示範。（圖/台中市府提供）

針對《財劃法》爭議，盧秀燕今天（12日）赴東勢區出席東勢親子館開幕典禮，被問及行政院傳出將不執行立法院修正後的《財劃法》，盧秀燕強調，國家的政府官員還是要依法行政，人民是民主法治國家，政府的公務人員要以身作則，所以只要是法律的話必須依法執行，給國民做示範。

盧秀燕感謝市民家人長期以來給市府團隊的鼓勵跟支持。（圖/台中市府提供）

另外針對最近民調的反應不錯，盧秀燕強調，7年來她常常講民調只是參考，那不過呢，自己也利用這個機會，謝謝市民家人長期以來給市府團隊的鼓勵跟支持，他們會更認真、更用心的把市政工作做好，回報大家。

