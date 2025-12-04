政院不放棄協商 喊話立院思考覆議理由排審院版財劃法

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

財劃法爭議未歇，115年度總預算也卡關，行政院發言人李慧芝強調，總預算就是按照《財劃法》編製，因此《財劃法》不好的話，就不會有好的總預算，中央就沒有能力照顧國人，像是0到6歲國家養、撥補勞健保等，而政院目前還是對《財劃法》修正案覆議有期待，呼籲立法院儘速思考行政院提出覆議的理由，同時也審議院版的《財劃法》。

李慧芝指出，卓榮泰在專訪中也有說到，政院就是在「在動盪中平衡，在衝突中進步」，目前行政院還是對覆議有期待，還是希望能在覆議審議的15天中，再次全面審視院版的財劃法。

李慧芝表示，民進黨立院黨團也提出《財劃法》的暫行條例，解決345億無法分配的問題，而行政院跟民進黨立院黨團持續密切溝通合作，最重要還是希望在《財劃法》覆議案中，把時間空間都拉出來，就像院長說的，協商不到根本絕望不會放棄協商。

李慧芝表示，行政院不斷告訴大家《財劃法》的問題所在，就像今年初對立院通過的《財劃法》提出覆議案，當中也提到公式分配的問題但都被忽略，直到今年正式開始編明年度預算時，大家才發現真的有345億無法分配，這也是在野黨後來才發現公式真的有錯誤。

李慧芝指出，總預算就是按照《財劃法》編製，總預算也跟民眾的權利息息相關，若《財劃法》不好的話，就不會有好的總預算，中央就沒有能力照顧國人，像是0到6歲國家養、撥補勞健保，「簡單地說，均衡的財劃法才有均衡的總預算」，只有院版《財劃法》才可以顧地方、顧民生、顧建設、顧國防。

李慧芝強調，行政院也是憲法機關，還是要守護憲法，所以還是必須在憲法框架下採取合乎憲法的救濟手段，也還是希望在最後的時間，在15天的覆議期間，立法院可以儘速思考行政院提出覆議的理由，同時也審議院版的財劃法。

