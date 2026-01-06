政院不編警消退休加給 退休警怒揭「在職警不敢說的話」：政府別搞垮國家

立法院1年前三讀通過《警察人員人事條例》第35條修正案，提高退休警消所得替代率，但內政部至今仍未編列相關預算。民眾黨今（6）日召開記者會，由黨主席黃國昌、秘書長周榆修及律師賴苡安共同宣布，將為退休警消啟動團體訴訟、討公道，拿回本該拿到的退休金。同時，中華民國退休警察人員協會總會長黃啟澤及榮譽總會長耿繼文也到場，轉述現職與退休警消多年來的辛酸與心聲。

耿繼文表示，他們在職期間沒有做錯事，始終秉持「使命必達」的精神，所謂使命必達，是犧牲時間、家庭與個人自由，為國家、為社會、為人民付出，工作做完了，時間到了退休；退休了，執政的政府忽然告訴我們，不能給你這麼多錢，要給你砍。耿繼文舉例，這就好比向保險公司投保，保險公司事後卻說因為賺的錢不夠，要把理賠金砍掉，然而，打起官司來，保險公司是一定輸的。

「政府是我們的老闆，員工依約盡心盡力努力做完了，老闆卻不認帳，這個對社會、對國家、對任何人而言都難以接受。」耿繼文表示，在職的時候做牛做馬，可是發現一旦退休，就把你丟掉了，「原來我們在職的時候是跑堂小弟，沒有價值了、退休了、毫無用處，管你去死。」

籲政府正視警察心聲 耿繼文：別胡搞亂搞，把國家搞垮

在記者會之前，耿繼文指出，有很多現職員警找到他，請他替大家發聲。他們說，在職的人在屋簷下，受到考績、人事升調、調地服務的影響，不敢有意見，不敢有聲音，就算有聲音、有意見也不敢講，只好拜託過去的老長官、學長們幫忙發聲，因為他們也要退休，已經看到政府的不公與不義。

耿繼文表示，今天召開記者會，就是希望讓大家了解，在職人員常常「敢怒不敢言」，如果有一天，他們集體怠惰勤務值勤怎麼辦？「這是社會國家的大傷！我們也不願意見到這種情形，今天的在職人員都有這種心聲了，我請賴政府你要聽到，不是只有退休人員有心聲，現職人員也有心聲，這一把怒火燒下去，我們國家社會怎麼辦。」耿繼文感嘆，希望每個人都為這個社會、為這個國家努力，民進黨就要看一看，「我們在這種監控下，還會想到社會、想到國家，你政府不要胡搞亂搞，把國家搞垮。」

直呼退休金被砍到「見骨」 黃啟澤：全球退休警察都非常憤怒

退休警察人員協會總會長黃啟澤也強調，警察退休金相關的法律，《警察人員人事條例》35條已經經過立法院三讀通過，總統公布施行，這個是實實在在生效的法律，任何行政機關都應該依照這個法律執行，但現在行政機關以「釋憲」為由，不編列預算、不給退休金，這已經嚴重違反了行政原則。

黃啟澤說道，最近各縣市警察機關分別發出退休金的審定函，這表示退休的資格跟金額已經經過行政審定，行政機關應該照規定給退休金。但這幾天收到退休金，行政機關不但沒依照法律規定給退休金，還繼續砍所得替代率和退休金，已經砍到見骨，全球退休警察都非常憤怒。

黃啟澤直批，「警察在職的時候為國家安全、社會安定，犧牲奉獻；退休以後，政府不但沒有依照承諾、依照法令給我們應有的退休金，還繼續砍退休金，讓我們退休警察的生活沒有辦法安定、沒有保障。」

