政院中辦執行長空缺5個月 陳錦倫真除、蔡雅玲補副座

行政院中部聯合服務中心執行長一職空缺5個月後，於12月18日由副執行長陳錦倫升任，同時由前台中市北屯區市議員蔡雅玲接任副執行長。由於北屯區市議員明年可能增加一席，蔡雅玲此次人事異動引發外界揣測是否將參選市議員。

陳錦倫升任行政院中辦執行長。（圖／陳錦倫臉書）

行政院中部聯合服務中心設有一位執行長及三位副執行長，四人各自負責處理台中市、彰化縣、苗栗縣、南投縣民眾在中央層級的事務問題，以及中央與縣市的協調事務。前執行長莊競臣曾擔任台中市立委，雖統合四縣市中央與地方協調事務，但主要業務仍以台中市為主。莊競臣在大罷免的關鍵時期於7月離職，轉而擔任大罷免志工，執行長職缺一直空置至12月18日才由來自南投、曾任魚池鄉長的陳錦倫升任。

前台中市議員蔡雅玲擔任行政院中辦副執行長。（圖／WIKI共享資源)

目前另外兩位副執行長分別來自彰化的前北農總經理吳音寧，及來自苗栗的李貴富。因少了一席副執行長且必須是台中市籍，行政院邀請民進黨前北屯區市議員蔡雅玲擔任副執行長。

針對外界臆測蔡雅玲接任副執行長是否為參選北屯區市議員鋪路，蔡雅玲表示，目前全心擔任副執行長之職，沒有其他想法，將全力把副執行長工作做好。

