政院今將拍板立委赴中須經許可 侯友宜籲修法前好好討論

新北市長侯友宜今(26)日在市政行程中受訪，回應時事議題。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕7名國民黨立委赴中國廈門引發爭議，行政院會今(26)日將通過「兩岸人民關係條例」修法，除對所有公務員赴中納管外，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴中審查許可制，並設定最高1000萬元的罰鍰。新北市長侯友宜今日在市政行程中受訪，被問及此事時說，希望在通過之前行政院可以好好討論，什麼樣的狀況才可以赴中不會受到更多干預。

侯友宜表示，盼通過之前，可以好好討論，何種狀況下赴中不會受到更多干預，討論過後將政策制定好，不要額外增加大家負擔，相信兩岸交流都一定要平等、尊嚴、互惠。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍委赴中「領旨」後… 政院今將拍板立委赴中須經許可

宏都拉斯總統當選人暗示復交台灣 北京急重申一中原則

新聞360》戳破國民黨荒謬邏輯！學者打臉戰狼起源論：中國主權屬非洲？

北京硬砍40％赴日客 矢板明夫：如同毛澤東鎮壓反革命運動

