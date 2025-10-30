政院今拍板「移工引進4方案」 開放旅宿、商港碼頭業聘外國技術人力

行政院會今通過勞動部提出「跨國勞動力精進方案」，盼提高國內勞動參與率，並提升勞工薪資與就業條件。（圖／袁維駿攝）

針對旅宿業長期缺工情形，行政院會今天（30日）通過勞動部提出「跨國勞動力精進方案」，其中4大方案，包含「製造業加薪本國勞工，增加移工名額」、「放寬外國技術人力留用上限」、「旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力」，以及「強化政府效能」。

行政院長卓榮泰今天上午在院會中拍板勞動部提出的「跨國勞動力精進方案」，卓榮泰表示，面對本國勞動力趨減，政府除要提高國內勞動參與率、提升勞工薪資與就業條件，也要解決產業缺工困境，建立「勞資雙贏」機制。

卓榮泰指出，該方案在本國勞工優先、外籍勞工權益保障的原則下，以本國勞工加薪為前提，增加移工名額，放寬留用資深移工；並且精進旅宿及商港碼頭業，引進外國技術人力的措施；同時，設立「海外延攬中心」，強化政府效能，保障跨國勞動力的公平招募及勞動人權。

關於海外延攬中心，卓榮泰說明，預計在明年第1季上路之外，其餘政策在明年1月就要密集實施，適時滾動檢討，請勞動部、經濟部及交通部，與社會各界妥善說明，化解可能疑慮，讓外界瞭解政府解決產業缺工及保障勞動權益的積極作為，共同促進國家經濟發展，提升國家競爭力。

勞動部勞發署長黃齡玉指出，經過勞動部與跨部會數月協商，共推出4大方案，首先是「製造業加薪本國勞工，增加移工名額」，希望以核配移工名額給予誘因，鼓勵業者提高本勞薪資，當業者為本國勞工加薪2000元，在3K5級制核配名額外可多一位移工名額，最高不得超過其勞保投保人數10%；採此方案的雇主，所聘僱移工名額最高上限，由原本的勞保投保人數40%提升至45%。

第2是「放寬外國技術人力留用上限」，勞動部規劃開放符合「轉任技術人力」條件的資深移工，雇主得申請全數留用，製造業技術人力核配上限由25%放寬至100%，目標是協助雇主留用資深移工轉任外國技術人力，但移工、外國技術人力及外國專業人才，合計仍不得超過總員工50％。

黃齡玉提到，勞動部將針對外國技術人力訂定專屬法規，以鬆綁技術人力健康檢查、生活照顧管理及住宿等規範，讓外國技術人力能有更多自主生活空間，提升勞動環境友善度。

第3是「旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力」，將開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，雇主為其聘僱全時本國籍工作者加薪，每加薪一位本國勞工就多一位外國技術人力名額，最高不得超過其勞保投保人數10%；工作期滿後，企業必須為本國勞工加薪，才能獲得續聘。

黃齡玉解釋，開放這兩個業別開放外國技術人力，除可確保技術人力具有一定語言及技能，也可避免影響國人薪資及就業，目的是為了穩定國人就業，也增加企業的勞動力，達到勞雇雙贏。

第4是「強化政府效能」，勞動部將成立跨國勞動力延攬中心布局海外據點，負責處理引進跨國勞動力招募及測驗相關事宜，具體落實國對國直接聘僱；另將增設直聘服務據點，整合雙語人力資源，強化移工轉換雇主相關服務，以提升公共服務品質。



