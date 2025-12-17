政院今拍板…軍人「不盡責」降敵 最重判10年

為因應境外敵對勢力滲透，行政院會今天將討論、通過四項國安修法，其中「陸海空軍刑法」修正草案，針對「不盡其應盡之責而降敵者」，最重可判十年，即使是陰謀及預備犯，可處五年以下有期徒刑；現役軍人若以言語、舉動、文字等方式對敵人效忠，可重判七年。

賴清德總統今年上半年主持國安高層會議，會後提及台灣當前所面對的五大國安及統戰威脅，提出十七項因應策略，籲請國人團結抵抗分化。近期國防部、退輔會及法務部等相關部會完成盤整，行政院今天院會將討論「國家安全法」部分條文修正草案、「陸海空軍刑法」第廿四條修正草案、「陸海空軍軍官士官服役條例」第廿四條、第廿五條、第四十一條修正草案、「國軍退除役官兵輔導條例」第卅二條修正草案等四項修法草案。

其中，「陸海空軍刑法」修法包括提高「不盡其應盡之責而降敵者」的法定刑，由現行一年以上七年以下有期徒刑，修正為三年以上十年以下有期徒刑，另增訂陰謀犯及預備犯的處罰，處六月以上五年以下有期徒刑。

草案增「對敵人為效忠表示」處罰，以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人效忠，可處一年以上七年以下徒刑。

政院人士指出，國安十七項因應策略的相關法令、行政措施與計畫，行政院都在持續盤整中，未來會依照盤整進度陸續向社會報告及說明，以杜絕境外敵對勢力無孔不入的滲透。

記者李人岳／台北報導

資本額十萬元的茶葉行得標海軍司令部資安標案，國民黨立委徐巧芯昨質疑，茶行負責人承認聘請曾涉詐欺案的前任負責人黃鴻鈞當工讀生；國防部承認，黃鴻鈞曾進入營區工作，不過當時都有專人在旁陪同。國防部長顧立雄強調，就合約論合約，廠商履約完畢、驗收結案才是重點。

