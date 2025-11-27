政院今提財劃法覆議與軍購特別條例 卓榮泰11：30親上火線說明

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於立法院14日三讀通過「再修版財劃法」，行政院會今(27)日將提覆議案，行政院長卓榮泰並於11時30分出席院會後記者會，親上火線說明提出覆議案的理由，也會希望朝野支持8年1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。

政院人士表示，「再修版財劃法」違反憲法第70條與第147條，無法達到全國經濟平衡發展及調劑各地方政府財政盈虛之目的，同時侵害憲法上專屬於行政院的提出預算、形成施政計劃的權力，違反公共債務法15%的舉債上限，行政院將提出覆議案，也會通過「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，兩案同時提出，要凸顯中央要有財政能力，才能保護台灣、建設國家。

據了解，在今年4月立法院通過修正提高退休警消所得替代率的「警察人員人事條例」後，行政院就傾向不再以覆議處理藍白惡法，僅以聲請釋憲方式，不過，此次因立法院惡修財劃法，卓揆決定再度提出任內第8個覆議案，並親上火線說明。

政院人士表示，行政院上週提出的院版財劃法，才能真正讓資源合理分配，讓中央有足夠能力保護台灣、建設國家。像是在跨域治理上，無論是捷運或是治水，這種大型跨縣市計劃，只有中央才有能力推進國家建設。另外在保護台灣方面，賴總統提出的國防特別條例草案，具7大目標、3大特色，除建設「台灣之盾」外，還有打造非紅供應鏈，也帶動軍工產業發展與經濟效益，這些都要有中央能量才辦得到。

政院人士提到，行政院會上週通過院版財劃法，以及勞保條例修法、讓撥補入法，其實是要凸顯有好的財政才會有勞健保制度，才能撥補勞健保。今天院會則是處理軍購特別條例草案與財劃法覆議案，這也是要讓民眾知道，中央要有財政能力，才能保護台灣、建設國家。

