政院今提《財劃法》覆議案 卓榮泰任內第八次！11:45親上火線說明

立法院14日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為有窒礙難行之處，今（11/27）將於行政院會討論並通過覆議案，同時也將討論通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。行政院長卓榮泰將於11:45舉行記者會，親自說明覆議理由，這也是卓榮泰任內第八次提出覆議案。

立法院再次通過藍白版《財劃法》修正案後，卓榮泰表態會全面迎戰，他表示，國家本來沒有生病，是國會抽了中央政府的血，一直在弱化中央，拿錯的藥硬是要中央吞下去，才會造成中央與地方在財政上的困難現象，盼停下藍白一意孤行版本。卓榮泰並強調，未到最後關頭，不會全面抵制。

行政院發言人李慧芝也指出，立法院14日三讀的《財政收支劃分法》再修正版，經估算中央需再舉債2646億元，整體舉債金額將達5638億元，超出法定債限15%，行政院不能違法編列預算。

李慧芝強調，行政院在這次院版的《財政收支劃分法》中，關於統籌分配稅款、一般性補助款以及計畫型補助款，3項加起來對地方的補助，絕對高於114年度的數字，希望立法院回頭是岸，儘速理性審議政院版《財政收支劃分法》。

行政院會今將通過《財劃法》復議案，並由卓榮泰親自說明理由。

此外，行政院會也將通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。總統賴清德昨宣示，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，預計未來8年、即2026年至2033年間，投入新台幣1.25兆經費，建構邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。

