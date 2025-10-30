政院今通過「跨國勞動力精進方案」 讓本國勞工加薪並保障移工權益
[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（30）日在行政院會聽取勞動部「跨國勞動力精進方案」報告後裁示，面對本國勞動力持續趨減，政府除提高國內勞動參與率、勞工薪資及就業條件外，同時也須解決產業缺工困境，建立勞資雙贏機制。該方案除海外延攬中心於明（2026）年第1季上路外，其餘政策將於明年元月密集實施，並適時滾動檢討。而列席院會後記者會的勞動部長洪申翰也透露，將在移工目標國成立中心，目前最可能的地點是菲律賓。待據點成立，旅宿業與商港碼頭業可藉此透過國對國的方式直聘中階技術工，前提是要先幫本勞加薪，且要符合薪資門檻、語言能力及技能資格。
據勞動部統計，台灣受少子化及高齡化影響，2040年工作年齡人口將驟減300萬人；2030年製造業人力需求平均每年增加1.9萬人，住宿及餐飲業平均增加1.3萬人。截至今年3月為止，製造業、運輸倉儲業、住宿餐飲業的職缺已達12.7萬筆；各大職類技術人力職缺11.3萬筆。
今天通過的「跨國勞動力精進方案」，以本勞權益優先、擴大用人留才、強化人力素質、強化政府效能為4大原則。
製造業方面，雇主替1名本勞加薪2000元，就多一位移工聘用名額，最高可增加10%配額；若採加薪方案，移工總員工人數占比上限由原來的40%提升至45%；為防止薪資鎖定，增額移工3年期滿續聘，雇主須再次為本勞加薪。
至於放寬外國技術人力留用上限，將放寬製造業資深移工轉任外國技術人力的比率由原來的25%提高至100%，等於資深移工可全數留用；為避免本勞工作機會遭排擠，技術人力連同移工與外國專業人才，合計總員工人數上限為50%。
同時新訂外國技術人力專屬法規，包括雇主對外國人生活照顧管理，改以勞資協議方式處理，聘僱3年期滿可轉換雇主或跨業轉換，減少定期健康檢查頻率及項目。
對於缺工嚴重的旅宿業（含房務、清潔、訂房及旅客接待等）與商港碼頭業（設備控制、起重機操作及機械修護等），將有條件開放引進外國技術人力。引進條件比照製造業新增「本勞加薪方案」，但引進的外國技術人力須具備特定的薪資門檻、語言能力及技能資格。
但目前已有旅宿業者引入外籍實習生來台工作，媒體關切，時限到期是否適用「留才久用」方案，洪申翰回應，會跟目的事業主管機關交通部討論相關的勞動權益，而外籍生及僑外生對於工作場所、台灣文化及語言有一定熟悉度，此部分涉及修法，會再跨部會討論。
強化政府效能部份，勞動部明年首季將設立「跨國勞動力延攬中心」，並設海外據點，辦理外國人力招募與測驗，強化國對國直聘量能，擴大專案選工，與現有私立就服機構形成良性競爭，保障勞雇雙方權益。
