政院修動保法 惡意棄養可重罰百萬 虐殺動物加重刑責

行政院會8日通過《動物保護法》部分條文修正草案，強化寵物飼主責任及動物保護機制，大幅提高惡意棄養的罰鍰，從最重新台幣15萬元以下調整為100萬元以下。另外，草案也明定若以暴力方式致動物死亡且情節重大者，提高刑度為6個月以上、5年以下有期徒刑，並可處30萬元以上、300萬元以下罰鍰。

行政院會今日拍板通過《動物保護法》部分條文修正草案，重點包含強化飼主責任，以及增加虐待、虐殺致死等刑責。

農業部動物保護司司長江文全說明，本次修法聚焦五大面向，包括提升動物收容品質、加強飼主責任、強化動物保護與檢查員賦權、精進特定寵物產業管理，以及完善相關罰則。他表示，草案將故意傷害動物致死刑責由現行2年以下有期徒刑提高為6個月以上、5年以下有期徒刑，重大情節者得再加重二分之一刑責。

另外，對於寵物產業，修法明定商業用寵物須來自合法來源，建立販售供應鏈源頭與流向履歷制度，提高非法繁殖等行為的刑責，以強化嚇阻效果。

針對動物棄養，江文全表示，實務上仍出現許多飼主將犬貓直接丟置於收容所門口，造成第一線執法困擾。本次修法明定飼主如欲送交動物至收容所，須完成交付程序；若未依規定辦理，仍屬任意棄置動物，將處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰，以強化飼主的責任。他說：『(原音)這次的修法就是在於如果你要送交收容所，必須要完成一定的程序。簡單講，你要跟收容所的地方動保機關大家面對面完成交付的程序，這部分才會構成不是棄養；否則你今天很多民眾就把生出來的小狗或不想養的小狗就直接丟到我們防治所門口或收容所門口，事實上這部分也蠻困擾的。』

至於收容所安樂死規範，江文全說明，現行法已授權在獸醫師判定下，於特定情形對收容動物施以人道安樂死。本次修法將「重病無法治癒」動物具體化，明定為生理狀況已無法自行進食、飲水或排泄的情形，在獸醫師判定下始得進行人道安樂死，以文字明確界定適用標準，降低主觀判斷落差。

行政院長卓榮泰表示，本次修法具有高度社會共識，且可立即改善執法實務困境、加強飼主的責任、提升動物收容管理及賦權動物保護檢查人員等，將逐步建構動物友善的社會環境，盼這項修法能早日通過。