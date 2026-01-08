政院修動保法 棄養罰百萬 虐待刑責加重

柯基犬。(Canva)

行政院會今(8)日預計通過《動物保護法》部分條文修正草案，全面強化寵物飼主責任，並大幅提高棄養與虐待動物的法律責任。修法重點包括遺失通報義務、棄養認定標準、罰鍰上限提高，以及對虐待致死行為加重刑責，草案通過後將送立法院審議。





行政院指出，本次修法由前行政院政務委員劉鏡清審查，核心精神在於杜絕棄養、遏止虐待，並補強實務查緝漏洞。草案明定，為避免飼主無正當理由將寵物任意送交政府動物收容處所，未來須符合「一定條件」始得送交，否則即視為棄養行為。

此外，針對部分飼主以「寵物遺失」規避查緝的情形，草案規定，經公告應辦理登記的寵物，飼主須於遺失事實發生翌日起五日內，向直轄市或縣市主管機關申報，若無受傷、住院等正當理由而未依規定通報，亦將認定為棄養。





在罰則方面，棄養寵物的罰鍰將由現行新台幣3萬元以上、15萬元以下，大幅提高為10萬元以上、100萬元以下，以加強嚇阻效果。





刑責部分亦同步加重。現行虐待動物最重處2年以下有期徒刑，修法後將提高為6個月以上、5年以下有期徒刑，並提高罰金額度。對於以槍械、暴力等凌虐方式致動物死亡且情節重大者，草案更明定可加重其刑至二分之一，展現政府強化動物保護的政策決心。