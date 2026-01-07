政院修國安法 內政部次長馬士元：台獨、兩岸和平協議屬言論自由

國民黨立委張智倫。（王千豪攝）

立法院內政委員會今（7）天審查行政院函請審議《國家安全法》部分條文修正草案，增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰，遭在野立委批評箝制言論自由。國民黨立委張智倫今（7）天詢問，主張和平是否會被認為是投降主義？內政部次長馬士元回應，法條中鼓吹戰爭定義明確，像是「歡迎解放軍攻擊台灣」等，至於台獨、兩岸和平等言論都在言論自由範疇內。

行政院會去年通過《國安法》修正草案，明定任何人不得以文字、圖畫等公開鼓吹外國、大陸地區等對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權，違者最高處新台幣100萬元罰鍰，遭在野批評箝制言論自由。

立法院內政委員會今天審查行政院及朝野立委所提出的《國安法》修正草案。張智倫詢問，執政黨鼓吹台獨，造成兩岸兵凶戰危，是不是也是鼓吹戰爭？在野黨及眾多民眾想要和平，是不是也被認為是投降主義？希望法律修正前讓民眾充分了解，不能讓修法成為行政單位或執政黨整肅異己的工具。

馬士元表示，修法定義非常清楚，是鼓吹戰爭來消滅我國主權，像過去有好幾位網紅在網路鼓吹解放軍攻擊台灣，或歡迎解放軍攻擊台灣等言論都是；另主張台獨、兩岸簽訂和平協議、兩岸和平交流等都在言論自由範疇內，不在國安法第4條條文修正草案內。

他接著指出，目前沒有法律可以處理鼓吹戰爭，但這對國人來說是很大心理威脅，國安法第4條正好就是介於言論自由與刑法第151條間的灰色地帶。

張智倫說，國安法第4條之1規範網路及社群也有很多疑慮，恐為「數位中介法」借屍還魂，網路言論要由誰認定？

馬士元直言，這要跟法務部、陸委會研商標準，但過去並不是沒有管制措施，比如詐騙，也是直接用行政手段來停止，不然對後續危害會有更大風險。

