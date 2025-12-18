政院修國安法！ 藍批製造「寒蟬效應」 綠委緩頰：非言論自由

台北市 / 綜合報導

為防範中共勢力滲透，行政院會今(18)日是拍板通過國家安全法等4項修法草案，其中修法重點就包括現役軍人，如果以言語、舉動、文字、圖畫等方式對敵人表示效忠，將被處以1年以上7年以下有期徒刑，對此藍委就砲轟又要製造寒蟬效應，而綠委也緩頰，表示這不是言論自由的範疇，因為言論已傷害了國家主權。

穿著藍白拖走下囚車還和其他被告銬在一起，這名68歲的港籍丁姓男子來台發展共諜組織吸收現退役軍官，相關案例層出不窮，行政院祭出法案因應統戰滲透，退役中將張延廷說：「這個不要光從法案上開始，是不是從教育上來著手，軍事教育，思想教育。」行政院發言人李慧芝說：「院長表示總統於今年3月13日主持國安高層會議，針對中國對台灣的滲透統戰以及主權挑戰等五大威脅，提出了17項的因應措施，本院隨即展開行動進行全面的檢視。」

行政院會拍板修正，國家安全法陸海空軍刑法，陸海空軍軍官士官服役條例，國軍退除役官兵輔導條例等4項修法草案，其中，陸海空軍刑法第24條，現役軍人如果以言語舉動文字圖畫等方式對敵人效忠表示者，也要處1年以上7年以下有期徒刑，而不盡其應盡之責而降敵者，也修正為3年以上10年以下有期徒刑。

立委(國)李彥秀說：「現在行政院預告未來要進行，國家安全法等4項修法，甚至未來可能會祭出斷網措施，就是要把賴17條法制化，進一步的限制言論自由，製造更多的寒蟬效應。」

立委(民)吳思瑤說：「我要再次說這不是言論自由的範疇，這是傷害了國家主權，危及國家安全的言論。」國安議題法制面府院持續推動，不過話題敏感也再引起朝野攻防。

