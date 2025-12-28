政院修正公務員赴陸採許可制 藍委批：比阿扁還鎖國

行政院會通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正案，未來公務員前往大陸將實施全面許可制度。國民黨立院黨團痛批賴清德總統此項政策形同鎖國措施，認為甚至不如當年開放兩岸小三通、包機直航的陳水扁政府。

台北市副市長林奕華參訪上海市。（圖／中天新聞）

國民黨團嚴厲抨擊賴政府面對兩岸交流與競爭時，連讓公務員前往大陸觀察的勇氣都欠缺，認為這是台灣人民的不幸。黨團強調限制交流就是邁向獨裁的開始，質疑當民眾觀看小紅書都需要翻牆時，未來國人赴陸是否要回到過去經由香港或日韓中轉的時代，批評「賴清德活成自己最討厭的樣子」。

前總統陳水扁。（圖／中天新聞）

國民黨團進一步指出，28日台北上海雙城論壇的舉辦也遭到賴政府百般刁難，只能在年底倒數時刻縮短時程進行。黨團認為此事凸顯賴清德對自身失政無能的自卑與缺乏自信，過去是中國大陸限制一般民眾出國觀光考察，現在卻是號稱自由民主的台灣開始實施鎖國政策，形成強烈對比。

國民黨團強調，唯有透過兩岸實質交流才能降低敵意、增進互信、避免誤判並促進溝通。黨團質疑賴清德在企圖立法限制公務員及立委赴陸之前，是否應該先清理總統府內的共諜問題，並要求賴清德向國人說明總統府共諜案是否已完全肅清，相關人員是否已負起政治責任。

民眾黨立委林國成也批評，兩岸關係在蔡英文政府時期已降至冰點，賴清德政府更是達到「絕對零度」。林國成表示，任何政策都被貼上抹紅、造謠標籤，只要與對岸相關就被醜化為中共同路人或敵對國家，這些政策僅獲得綠營支持者認同，理性的中間選民完全無法接受。

