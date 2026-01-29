政院修正刑法 未成年性侵案20歲前不計入追訴期

過往有不少兒少性侵被害人成年後才揭發案件，卻因逾刑事追訴期而無法究責加害人。因考量性侵害犯罪隱密性、被害人案發時身心尚未成熟而未能及時尋求社會資源救助，行政院會今天(29日)通過刑法第80條修正草案，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間不計入追訴權時效期間。

2006年刑法修法前，對兒童強制性交罪的追訴時效最長20年。監察院、立委與民團為此接連呼籲廢止未成年性侵案的追訴期，應至成年起算，並為此聲請釋憲。

廣告 廣告

行政院會29日通過刑法部分條文修正草案，第80條明定性侵害等犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間不計入追訴權時效期間，並配合修正刑法施行法，將追訴權時效已進行而未完成的情形也適用新法規定。

法務部常務次長黃謀信說明立法目的時表示，兒童遭遇性侵害時，當下由於身心受創、跟加害者權力不對等關係、心智尚未成熟，而「不能、不敢、不知」提出告訴。為保護兒少性侵犯被害人，法務部提出相關修法。黃謀信：『(原音)換句話說，原來就把事實上、實質上，從犯罪的成立開始起算的話，實質上是壓縮性侵犯罪被害人的時效起算，我們一律從他20歲開始起算之後，這個的確是來保護犯罪的性侵害犯罪被害人。』

此外，為強化社會安全網，刑法第87條增訂刑中監護制度，賦予檢察官得視個案情形，於假釋期間對受處分人施以監護，確保其獲得及時治療與必要保護，並刪除感化教育及強制工作規定。另外，為配合社會變遷，也刪除偽造特種文書罪，將其回歸適用一般公司文書的規定。

有關憲法法庭於2024年判決刑法侮辱公務員職務罪違憲，認為政府不應禁止人民對其職務的質疑與批評，僅當場侮辱且妨害公務執行的行為才應處罰。行政院會也配合憲法法庭判決意旨，修正刑法第140條侮辱公務員罪的構成要件，明定妨害公務的主觀目的、當場侮辱行為足以影響公務執行。

另外，鑑於廣播、電視、網際網路或深偽技術等特定犯罪手段侵害人民名譽及信用日益嚴重，刑法修正案也加重處罰規定。