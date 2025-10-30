政院修正《刑法》 故意殺人、兒虐致死判10年以上不得假釋

行政院院會今日討論通過《刑法》等法條修正案。行政院提供



行政院院會今(10/30)日討論通過《刑法》、《刑法施行法》及《監獄行刑法》修正草案，增訂故意殺人及兒虐致死等特殊重大暴力犯罪，若經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不得假釋。此外，為因應憲法法庭判決意旨，明定行為時及審判中欠缺責任能力者，不得科處死刑。

行政院今日召開院會，會中討論通過法務部擬具的《刑法》等相關條文修正案。行政院長卓榮泰表示，本次修法，就故意殺人及兒虐案件，在被告經法院判決處無期徒刑或有期徒刑逾10年的情形，不可假釋，以嚇阻此類型犯罪，彰顯社會公義；另外，依據2024年憲判字第2號及第8號判決意旨，就被告行為時責任能力、就審能力認定及得否科處死刑，以及假釋與撤銷假釋的規範，要作通盤修正。

法務部指出，修正《刑法》第77條第4項條文，無期徒刑及有期徒刑裁判確定前之羈押日數，均計入假釋要件「已執行期間」，以符合平等原則。而憲法法庭2024年憲判字第2號判決，認為現行無期徒刑假釋經撤銷者，一律執行固定20年或25年殘餘刑期之規定，不符比例原則。為符合判決意旨，並避免造成與有期徒刑撤銷假釋後執行殘刑產生輕重失衡情形，草案增訂《刑法》第78條之1、第78條之2，並修正第79條之1，未來受刑人撤銷假釋後執行原無期徒刑，有期徒刑受刑人撤銷假釋後，殘刑為有期徒刑10年以下須全部執行完畢，殘刑為有期徒刑10年以上者，執行10年後，依假釋原則執行。

另外，死刑定讞經撤銷改判者，因收容為死刑執行前的過渡階段，雖產生拘束人身自由的附帶效果，但與羈押目的為保全偵查、審判及執行目的不同，故不計入羈押期間，因此《監獄行刑法》第148條、第156條修正規範，收容期間不得折抵有期徒刑、拘役、罰金或拘束人身自由的保安處分，亦不算入假釋已執行的期間內。草案同時也規定，施行前已依前項規定收容者，亦適用之。

