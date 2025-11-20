政院修正《財劃法》 挹注地方1.2兆創新高

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院會昨日通過《財政收支劃分法》部分條文修正草案，行政院長卓榮泰出席記者會說明修正重點，強調此次修法是在通盤審視事權劃分、財政情勢與調整機制的公平性與合理性等多重考量下，所做的審慎規劃；中央挹注地方上看1兆2002億元、再創新高，且各縣市統籌分配款、一般性補助款、計畫型補助款3項財源不低於114年度，為最有共識、最合理、最穩健的版本，將以最快速度送請立法院審議。

行政院昨日舉行「院版《財政收支劃分法》修正草案」說明記者會，由卓揆、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲、主計總處主計長陳淑姿出席。

行政院說明，政院版修法5大優點，包括第一是中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新高，且各縣市統籌分配款、一般性補助款、計畫型補助款3項財源不低於114年度；第二是修法後的統籌稅款達8213億元，較114年大幅增加3537億元，錢權合理回歸地方；第三是優先彌補基本財政差額，一般性補助款全設算，其中1080億元改回地方自辦事項；第四是公式更公平，指標更均衡；第五是維持2368億元計畫型補助款整體規模，地方建設不中斷。

卓揆表示，這次行政院通過的《財政收支劃分法》，目前看來是可以取得最大共識的版本，希望獲立法院黨團共同支持，讓財政穩健回歸到正軌。

張惇涵指出，院版草案提升對地方的挹注財源，16個地方縣市平均成長25%、6直轄市為15%，均衡地方也維護6都競爭力，如臺北市統籌稅款仍是全國最高；新北市土地最大、人口最多，新北市3項補助款增加數會是全國最高；桃園市為新興發展的國門之都，因此一般性補助款跟統籌款的成長幅度最高；臺中市3項補助合計的增幅最高；臺南市統籌分配稅款也會比今年增加將近1倍；高雄市部分，3項合計的總額全臺最高。

卓揆主持「院版《財政收支劃分法》修正草案」說明記者會，並強調是目前取得各縣市政府最大共識，且最具合理性的版本。（行政院提供）