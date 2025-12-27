政院修法公務員赴陸改許可制 翁曉玲批：回到戒嚴時代

行政院會26日通過《兩岸人民關係條例》部分條文修法草案，將公務員前往大陸地區改採全面許可制。對此，國民黨立委翁曉玲批評，民進黨政府此舉形同恢復戒嚴時代的控管手段，基本上就是要中斷台灣與大陸同胞之間的往來，未來恐怕會進一步限縮一般民眾赴大陸交流。

翁曉玲。(圖/中天新聞)

翁曉玲今（27）日出席新竹的城市沙龍活動，她在受訪表示，民進黨政府現在基本上就是要中斷所有台灣同胞和大陸同胞之間的往來。她指出，這次政院提出的《兩岸人民關係條例》修法，要限縮所有公務員都不得前往大陸，若要前往都必須事先申請許可。

廣告 廣告

翁曉玲認為，此次修法基本上就是加強控管所有軍公教人員到大陸、港澳地區的交流與旅遊。她認為，這種做法就像是恢復到過去的戒嚴時代，未來也不排除可能會更進一步限縮所有台灣人民前往大陸。

行政院會26日通過公職人員赴陸改許可制。(圖/中天新聞)

翁曉玲批評民進黨此舉是走回頭路，台灣本來就是民主自由開放的地方，不應該限制任何人的行動、遷徙自由，每個人都有旅遊及出國的權利。她認為民進黨今天這樣的做法非常恐怖，而且也很可惡。

翁曉玲強調，台灣已經解嚴非常長的一段時間，號稱是自由民主法治的國家，但沒想到民進黨政府，尤其是賴清德上任之後，就不斷限縮、壓縮、剝奪人民各種不同的人權，這是非常可惡的做法。

延伸閱讀

憲法法庭恢復！停砍年改會副署 卓榮泰：即刻聲請釋憲

影/卓榮泰不副署賴力挺！蔡正元獻策在野：對他提瀆職、內亂罪

挺卓揆不副署賴清德就戰鬥位置 黃揚明：他要的團結是所有人聽他