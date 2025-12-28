政院修法前正副總統赴中禁出席妨害國家尊嚴活動 蕭旭岑：沒出息

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院院會26日通過「兩岸人民關係條例修正草案」，除新增立委赴中須經內政部聯審會許可外，民選公職人員赴中接觸中共黨政軍也應公開揭露，草案也增訂，曾任正副總統、國安會諮委等，不得參與中共黨政軍所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為，或出席倡議消滅或矮化中華民國主權的活動。國民黨副主席蕭旭岑今日表示，只有三個字能來形容這次行政院的作為，就是民進黨立委王世堅講的「沒出息」，如果對台灣的制度、自由民主有信心，為什麼會怕我們的立委、公務員赴中，這個有什麼危害國家尊嚴的行為？這都是賴政府要緊縮兩岸的藉口。

現行規範，十一職等以上公務員須經內政部「許可」，未涉密的十職等與警監四階以下，僅須經所屬機關「同意」，修法後公務員赴中全面改採許可制。此外，立委因業務上知悉、持有及保管國家機密的人員等赴陸，須經內政部聯審會許可。

修法也增訂，曾任總統、副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長、駐外機構館長、副館長或領有月退除給與的校級軍官，不得參與中共黨政軍舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴的行為，或出席倡議消滅或矮化中華民國主權的活動，違者停止或剝奪月退除給與，無月退者處200萬以上、1千萬以下罰鍰。

前總統馬英九去年到中國陝西參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」活動，今年參加海峽論壇，行政院政委林明昕表示，縱使法律三讀通過，也不會溯及既往。陸委會主委邱垂正則說，未來類似情形，若有人檢舉，會由審議小組判斷。

對此，蕭旭岑表示，事實上今年兩次大罷免被否決之後，民意已經清楚展現拒絕緊縮兩岸關係，拒絕再繼續用抗中保台的框架，但是賴政府依然故我，這是違反民意；現在又把「馬維拉」抬出來，馬前總統都已經卸任幾年了，且去過大陸幾次了，現在還覺得他赴中會妨害國家尊嚴？

蕭旭岑說，他們帶著台灣年輕人與大陸年輕人熱情交流，讓雙方年輕一代更認識彼此，這樣有任何違反尊嚴的問題嗎？這些都是藉口，繼續這樣下去，兩岸只會越來越緊張、不認識彼此，越來越危險，這樣的行為應該徹底反對、否決。

