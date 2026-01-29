政院修法守護兒少 未成年性侵案20歲前不計追訴期

行政院拍板修《刑法》，未成年性侵案20歲前不計追訴期。示意圖



考量性侵害犯罪隱密性、兒少被害人案發時身心尚未成熟，未能即時尋求社會資源救助，導致錯失法律追訴時限，行政院今（1/29）拍板《刑法》修正草案，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。

隨著#Me Too運動風起雲湧，受害者漸漸勇於揭露，但仍存在著過去因傳統價值觀、社會禁忌及權勢不對等因素，許多童年時遭遇性侵的受害者難以對外求助，成年後鼓起勇氣尋求司法協助時，卻已超過「追訴權時效」。

現行《刑法》規定，2006年以前所發生的強制性交、強制猥褻等性犯罪，追訴期時效為20年，近期監察院、立委及民團接連呼籲廢除未成年性侵案追訴期，直至成年起算，並為此聲請釋憲。

行政院會今通過《刑法》第80條修正草案，以及配合擬具《刑法施行法》第8條之2修正草案，明定性侵害等犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。

法務部指出，修法重點包含，明定於被害人滿20歲以前不算入追訴權期間，並配合修正刑法施行法，就追訴權時效已進行而未完成之情形，亦適用新法規定，以充分保障未成年性侵害犯罪被害人。

法務部指出，追訴權時效制度目的，除了考量法秩序的安定性外，同時督促執法機關善盡訴追義務，而性侵害犯罪具有隱密性，但被害人案發時如其身心發展尚未成熟，可能因受害造成的心理創傷、因未能充分理解可得行使的法律上權利，或因與加害人間權力不對等，未能及時尋求社會資源救助，等到被害人欲尋求法律救濟時，卻因追訴權時效屆滿而無從透過刑事司法實現正義。

法務部說，此次修法是參考奧地利刑法、日本刑事訴訟法規範，將性侵害犯罪於被害人年滿一定年齡前不計入追訴權時效的立法。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

