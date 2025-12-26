政院修法立委赴中納管！翁曉玲指「無聊法案」 鍾佳濱反嗆：立院自找的

記者詹宜庭／台北報導

行政院院會今（26日）將通過《兩岸人民關係條例》修法，除對所有公務員赴中納管外，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴中審查許可制，違法者將處以罰鍰。日前赴中參加廈門台商協會活動的國民黨立委翁曉玲上午開嗆這是「無聊法案」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱反擊，「禮失而求諸野」，立法院自己不訂規範，就只能由別人來訂，這是立法院自找的。

現行《兩岸人民關係條例》規定，政務副首長或少將以上、情報機關首長等人員，不得出席中國黨政軍慶典或活動而有妨害國家尊嚴行為。修法條文進一步規定，未來只要參加危害、矮化、甚至消滅我國家主權者的統戰政治宣傳，就可處罰；不再侷限現場是否有中共的旗徽歌。情節重大者，得剝奪其月退休、退職伍給與，無月退者，可處200萬元以上1000萬元以下罰鍰，而翁曉玲上午被問到此事時開嗆「無聊的法案」。

對此，鍾佳濱表示，目前五院中的憲政機關，只有立法院尚未訂出人員赴中報備的規定，甚至連具有國會性質的監察院都已訂有相關規範，唯獨立法院沒有。他強調，「禮失而求諸野」，立法院若自己不訂，就只能由別人來訂，這是立法院自找的。

