政院修法立委赴中須經許可 翁曉玲直批：無聊法案！

國民黨立委翁曉玲等人近日前往中國廈門，引發爭議。行政院會今（26）日通過《兩岸人民關係條例》修正草案，強化公務體系赴中國的管制。修法後，立委等民選公職人員赴對岸須事前申請許可，若有接觸中共黨、政、軍相關人士，相關資訊都必須公開揭露；此外，也進一步擴大規範，曾任指標性職務的人員，禁止赴中國出席中共舉辦、妨害國家尊嚴的活動。

與7藍委赴中挨批「領旨」 翁曉玲嗆政院「無聊法案」

國民黨立委翁曉玲上週才與同黨其他立委前往中國廈門參加台商活動，引發外界爭議。

廣告 廣告

對於行政院擬推動修法，強化對公務員及民意代表赴中的相關管制，翁曉玲直批是「無聊的法案」，對政策內容表達不滿，情緒溢於言表。

政院修法立委赴中將納管，翁曉玲直批「無聊法案」。圖／台視新聞

政院拍板修法立委赴中須經許可 違法最高罰1千萬

行政院拍板通過《兩岸人民關係條例》修正草案後，公務員赴中國將全面採取「許可制」。特定人員如立委及涉及國家機密人員，須經聯合審查會審查許可；縣市長則比照直轄市長，適用退離職後三年的赴中管制規定。

《兩岸人民關係條例》修正草案。圖／台視新聞製圖

此外，所有民選公職人員赴中交流將全面「透明化」，若有接觸中共「黨、政、軍」相關人士，返台後須向權責機關申報接觸的時間、地點、事由及過程；若提供不實資訊或刻意隱瞞，將處以罰鍰。修法也增訂，曾任總統、副總統、政務人員及三級機關以上首長者，禁止出席損害我國主權的活動，違者將剝奪月退俸，或處最高一千萬元罰鍰。

《兩岸人民關係條例》修正草案。圖／台視新聞製圖

批針對在野修法 陳玉珍質疑「有權限制百姓行動？」

對於修法，在野黨批評具有高度針對性，國民黨立委陳玉珍表示，「民進黨是多麼害怕讓大家知道，大陸跟你們宣傳的是不一樣」，不但不讓老百姓往來，連代表民意的立法委員能不能去，都要由政府決定，政府真的有這麼大的權力，來限制老百姓的行動自由嗎？

陸委會則澄清，赴中管制一般民眾並不受影響，相關規範主要針對公務員。

台北／桑輔成、彭以德 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

鄭麗文首表態「盼明年上半年訪中」 強調與習近平見面才會去

台北隨機攻擊才過！季麟連送「手槍」惹議 謝龍介：鳴槍起跑、勿影射

續拚連任？ 黃國昌、高虹安「黨部勝選會議」同框