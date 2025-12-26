政院修法立委赴陸納管 翁曉玲：無聊法案

行政院將通過兩岸人民關係條例修法，將立委及所有公務員赴大陸納入管理範圍，違法者最高可罰1000萬元。同時，中國海警船闖入金門海域，台灣海巡人員強勢驅離。修法內容包括擴大赴陸管制範圍，並明確規範「統戰政治宣傳」行為的處罰，國民黨立委翁曉玲對此表示不滿，稱其為「無聊法案」，引發朝野對立。

國民黨立委翁曉玲。（圖／TVBS）

行政院即將通過兩岸人民關係條例修法，未來所有公務員包括立委赴大陸都需經過許可，違法者最高可罰1000萬元。現行規定僅特定身分者須經聯審會審查許可，修法後立委到大陸都要經過許可程序。國民黨立委翁曉玲對此表達強烈不滿，她認為這是無聊的法案。翁曉玲上週才與其他國民黨立委一同前往廈門參加台商活動，此次修法似乎針對此事。

國民黨立委鄭正鈐表示，行政院做的很多事情他們都很難理解。黨政人士透露，有立委在會期中隨意前往對岸，認為國會自治不應超越國家安全考量。修法細節顯示，未來連10職等以下未涉密的基層公務員要到大陸，也須原單位同意。對此，國民黨立委陳玉珍質疑民進黨是否「打定主意想要打仗」，並強調政府不應一步步殘害法治。

國民黨立委陳玉珍。（圖／TVBS）

現行條文規定政務副首長或少將以上等人員不得出席大陸黨政軍慶典，有妨害國家尊嚴行為者將受處罰。原本僅限中共政權的旗、徽、歌，修法後適用範圍擴大，只要危害、矮化甚至消滅我國家主權者的統戰政治宣傳都可處罰。民進黨立委沈伯洋解釋，統戰政治宣傳包括投降言論、宣揚武力攻台，或與中國簽訂相關協定等行為。然而，在野黨認為「統戰」的定義存在很大的模糊空間。

民進黨立委沈伯洋。（圖／TVBS）

此外，3艘中國海警船再次闖入金門限制水域，我方海巡人員使用雙聲道呼叫中國海警14605，要求轉向離開。台灣方面迅速調派巡防艇，在浪高3公尺的海況下，成功迫使陸船航離。這顯示除了防範中共滲透，台灣海上安全也面臨挑戰。

