政院修法處罰對敵人表忠 張惇涵：不容負忠誠義務者危害國安

為因應中國統戰滲透，行政院會今天(18日)將修正通過陸海空軍刑法等4項修法，增訂「對敵人為效忠表示者」的處罰。行政院秘書長張惇涵表示，期盼透過國安相關法規修法，讓絕大多數奉公守法的軍公教人員得到國人肯定與愛戴，同時不容許極少數應負忠誠義務的人員涉及不法，危害國家安全。

行政院會18日研擬修正通過國家安全法、陸海空軍刑法、陸海空軍軍官士官服役條例、國軍退除役官兵輔導條例等4項修法草案，其中將增訂「對敵人為效忠表示者」處1年以上、7年以下有期徒刑。

行政院秘書長張惇涵18日到立法院司法及法制委員會備詢前受訪表示，賴清德總統曾在3月召開國安高層會議，針對中國對台灣退役與現役軍人的滲透威脅、對國家主權的嚴重危害、對社會長期的認知作戰等提出17項策略因應，行政院也持續推動120項具體作為，從修法、立法到行政院命令、相關規則等。

張惇涵強調，依據憲法及大法官解釋，軍公教對國家負有忠誠義務，行政院不容許極少數人員涉及不法，危害國家安全。張惇涵：『(原音)所以透過這次國安法相關修法，我們希望絕大多數奉公守法、心心念念、每天戰戰兢兢為國家打拚付出的軍公教人員能夠得到國人的肯定與愛戴，但是也不容許極少數危害國家安全，且應該有忠誠義務的人員涉及不法。』

另外，賴清德總統批評在野黨推動一系列修法是把台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，國民黨主席鄭麗文則反駁表示「在野黨無法獨裁就如同男人不會生小孩」。張惇涵對此表示，權力的監督制衡是相互的，不是單方面掣肘，中華民國憲法規定五權分立，任何一個權力獨大才是獨裁。他並指出，從過去2年來看，究竟是哪個權力獨大、哪個權力趨向獨裁，國人心中應該會打分數。(編輯：宋皖媛)