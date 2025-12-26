政院修法規範「民選公職」赴陸：未提供資訊最重罰10萬

行政院長卓榮泰。（資料照／行政院提供）

行政院會今（26）天拍板《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案。（王千豪攝）

行政院會今（26）天拍板《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，除要求立委赴陸需須經由內政部會同相關部會組成的審查會許可外，民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍，返台時須提供時間、地點、事由、過程等資訊，由權責機關公開揭露，未提供或提供不實，處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

行政院長卓榮泰表示，鑑於公務員及民選公職對國家都應負有忠誠義務，近來中共持續對我加強滲透，本次修法即為完善公務員赴中管制，要求民選公職人員揭露接觸中共黨政軍資訊，並強化曾任特定職務人員赴陸行為規範，以確保國家安全。

廣告 廣告

陸委會說明，10職等、警監4階以下未涉密人員赴陸，須經所屬機關許可；赴陸前應經審查會審查許可人員增訂，立法委員、退離職未滿3年之縣市長、核定國家機密、辦理國家機密事項業務或因業務上知悉、持有及保管國家機密之人員、一般公務員違反赴陸規定者，自主管機關知悉之日起3年內，改為強制列管。

陸委會指出，民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍，返台時須提供時間、地點、事由、過程等資訊，由權責機關公開揭露，未提供或提供不實，處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

至於指標性卸任官員禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動部分，陸委會表示，增訂曾任總統、副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長、駐外機構館長、副館長或領有月退除給與的校級軍官，除不得出席中共舉辦之慶典或活動而有妨害國家尊嚴之行為外，本次增訂受規範者亦禁止出席中共舉辦倡議消滅或矮化我國主權的活動。

陸委會強調，全國軍公教總數約62萬餘人，經提列為管制人員約2萬8千人，約占4％；以本年1月至10月為例，提出赴陸申請233人次，不予許可32人次，許可比例達86.3％。

陸委會並澄清，赴陸管制採許可制並非禁止赴陸，而是基於保護國家與公務安全必要的風險控制，且在最小管制原則下，相關規範主要針對公務員，並不會影響一般民眾前往中國大陸。

陸委會說，本次修法倘順利通過，可精進現行赴陸管制規範，使管制方式單一，機關許可程序需更為嚴謹，對於受管制人員赴陸權益更有保障；修法變動成本最小，絕大多數公務員申請流程與現狀相符；受管制對象更為周延，降低國家安全風險；審查過程可提醒當事人赴陸人身安全風險；提高公民監督，公開透明保護民主機制，強化社會信賴；並可防範中共統戰滲透，提升民主防衛。

【看原文連結】