政院修法「故意殺人、兒虐」判逾10年者不得假釋 精神障礙不得死刑

行政院會今（30）日通過刑法、刑法施行法等修正草案，針對故意殺人及兒虐致死及致重傷等惡性重大案件，經法院判決逾10年者不得假釋；另根據憲法法庭判決結果，增訂刑法精神障礙或心智缺陷不得處以死刑，將函請司法院會銜送請立法院審議。

政院說明修法重點，為彰顯社會公義以遏阻此類犯罪，就故意殺人及兒虐致死及致重傷等惡性重大案件，經法院判處重刑者，不得假釋。新增刑法第77條第3項故意殺人、殺人未遂或犯第286條第6項或第7項之罪，經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不適用第1項假釋之規定。

廣告 廣告

另依據113年憲判字第2號及第8號判決意旨，就被告行為時責任能力、就審能力認定及得否科處死刑，以及假釋與撤銷假釋之規範，作通盤修正。

具精神障礙或心智缺陷不得處以死刑，增訂刑法第63條之1，行為時有第19條第2項之情形，或審判時因精神障礙或其他心智缺陷，致訴訟上自我辯護能力明顯不足，不得處死刑。

同時針對現行刑法第77條，將裁判確定前羈押日數之折抵，修正為裁判確定前羈押日數均算入假釋要件之已執行期間。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

鄭麗文反對提高國防預算 卓榮泰：和平要靠實力、正義不會孤單

中央地方防疫不同調？卓榮泰籲「共體時艱」：共同敵人只有病毒

普發1萬當餌！民眾寄出3本存摺、提款卡 遭馬籍車手盜領51萬