政院修法「立委赴中要許可」藍委氣炸！翁曉玲批無聊 綠委：立院自找的

藍委翁曉玲日前剛從中國廈門返台，對於立委赴中要納管她直批無聊。（鏡報鄒保祥）

日前多名國民黨立委低調赴中引發議論，事後才稱是去廈門參加台商活動，反批綠營「抹紅」。事實上，綠營多次提案要求立委赴中須納管，但皆被藍白否決，如今行政院拍板通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案，明定公務員到中國大陸全面採許可制，藍委翁曉玲等人不滿開轟，綠委鍾佳濱則說，五院裡只有立法院沒有相關規定，立法院自己不訂、行政院幫你訂，也是立法院自找的。

政院拍板修兩岸條例 新增內容差在哪？

行政院長卓榮泰今（26日）在行政院會中拍板通過陸委會及內政部分別擬具之「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修正草案。卓揆表示，鑑於公務員及民選公職對國家都應負有忠誠義務，近來中共持續對我加強滲透，本次修法即為完善公務員赴陸管制，要求民選公職人員揭露接觸中共黨政軍資訊，並強化曾任特定職務人員赴陸行為規範，以確保國家安全。

本次修法重點包括「公務人員赴陸採全面許可制」，原先10職等、警監4階以下未涉密公務員，赴陸須所屬機關「同意」，新修訂的條文改為「許可」；同時也明定立法委員及因業務上知悉、持有及保管國家機密之人員等赴陸，「須經內政部聯審會許可」；民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍資訊，須公開揭露。

此外，指標性卸任官員，如正副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長、駐外機構館長、副館長，或領有月退除給與之校級軍官，「禁止出席中共舉辦倡議消滅或矮化我國主權之活動」，違者停止或剝奪月退除給與，若無月退者處200萬以上、1千萬元以下罰鍰。

立委赴中要納管！ 藍委氣炸反應曝光

對於政院提要立委赴中全面納管，藍營立委們大為不滿，尤其是先前才剛從中國回來的翁曉玲等人，今在立法院受訪時直批是「無聊的法案」；國民黨立委王鴻薇也氣得痛批行政院假借國安之名要箝制行動自由，更嗆民進黨政府「有種直接宣布台灣人民通通不准去中國大陸地區」；陳玉珍稱政府用意識形態治國，不讓百姓往來，以後會不會去歐洲、澳洲也要政府決定？質疑民進黨政府是打定主意要打仗了嗎？

藍委陳玉珍批民進黨政府是準備要打仗了嗎。（鏡報鄒保祥）

五院只有立院沒規定！ 綠委稱「自找的」

民進黨立委鍾佳濱則指出，憲政機關五院裡只有立法院沒有制定相關的赴中規定，就連監察院都有相關規範，唯獨立法院沒有。鍾佳濱表示：「禮失而求諸野」，立法院自己不訂，就只能讓行政院來幫你訂，這是立法院自找的。

