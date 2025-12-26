政院修法「立委、公務員赴陸納管」 官員參加「妨礙我國尊嚴活動」最重罰1千萬

因應境外敵對勢力統戰滲透，行政院會今（26）日拍板通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，全面強化公務體系赴中國管制，修法後，立委赴中必須事前申請許可；另依國家機密保護法核定國家機密、辦理國家機密事項業務或因業務上知悉、持有及保管國家機密的人員若未經許可赴陸，指標性卸任官員也涵括在內，修法擴大禁止出席中共舉辦、倡議消滅或矮化我國主權之活動，違反規定者，將停止或剝奪月退除給與；無月退除給與者，將處最高1000萬元以下罰鍰。

陸委會說明，這次修正重點，公務員赴中管制將統一調整為簡任11職等以上人員，維持須向內政部申請「許可」；10職等以下、警監4階以下且未涉密人員，改為須經所屬機關「同意」，違反者由服務機關依人事法規議處，未設行政罰，並強調相關決定將依行政程序法辦；同時，明定立委因業務上知悉、持有及保管國家機密的人員等赴中，須經內政部聯審會許可，而所謂赴陸聯審會，是由內政部會同國家安全局、法務部、大陸委員會及相關機關組成的審查會，審查相關許可。

該草案也要求，民選公職人員赴中若有接觸大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體等情形，應於返台後，將接觸的時間、地點、事由、過程等相關資訊提供權責機關公開揭露。

該草案並明定，依國家機密保護法核定國家機密、辦理國家機密事項業務或因業務上知悉、持有及保管國家機密的人員若未經許可赴陸，另指標性卸任官員也涵括在內，修法擴大禁止出席中共舉辦、倡議消滅或矮化我國主權之活動，違反規定者，將停止或剝奪月退除給與；無月退除給與者，將處200萬元以上、1,000萬元以下罰鍰。

陸委會表示，本次修法倘順利通過，可精進現行赴陸管制規範，使管制方式單一，機關許可程序需更為嚴謹，對於受管制人員赴陸權益更有保障；修法變動成本最小，絕大多數公務員申請流程與現狀相符；受管制對象更為周延，降低國家安全風險；審查過程可提醒當事人赴陸人身安全風險；提高公民監督，公開透明保護民主機制，強化社會信賴；並可防範中共統戰滲透，提升民主防衛。

