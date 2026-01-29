政院修法「網路公然侮辱可罰20萬」 網炸鍋：司馬昭之心

政院修草案加重以網路或深偽方式犯公然侮辱、誹謗與妨害信用等刑罰，引發討論。（示意圖／Shutterstock／達志）

行政院會今(29日)通過刑法修正草案，未來以網路或深偽方式犯公然侮辱者，處最高2年以下有期徒刑、20萬元以下罰金；若以網路或深偽方式犯誹謗與妨害信用罪，最高處3年以下有期徒刑、30萬元以下罰金。網友質疑「司馬昭之心，怕影響選舉」、「代替數位中介法」。

《自由時報》報導提到，根據政院修正草案，一般誹謗罪罰金由1萬5000元以下，提高至10萬元以下；加重誹謗部分，新增以影像、聲音或電磁紀錄等方式加重誹謗者，罰金刑由3萬元以下，提高至20萬元以下。此外公然侮辱罪罰金刑的刑度也提高，現行公然侮辱罰金最高9000元，以強暴手段（如公然掌摑等）犯公然侮辱者，罰金最高1萬5000元，草案將兩者分別提高為6萬元、10萬元以下罰金。

廣告 廣告

對於以網路或深偽方式犯公然侮辱者，草案加重其刑，處最高2年以下有期徒刑、併科20萬元以下罰金；若以網路或深偽方式犯誹謗與妨害信用罪也加重其刑，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

PTT網友表示「現在就看顏色執行的，青鳥可以繼續罵沒問題的」、「八卦板法院網聚要來囉」、「這符合比原則？」、「不准批評黨」、「網路罵人還比一堆罪重www」、「司馬昭之心啊，怕影響選舉」、「這種法案就是來搞反對者的」、「每個都在罵黨，請問我怎樣選」、「沒有數位中介法，直接用這招代替嗎」、「就跟社維法無限上綱一樣嗎？先吉就對了」、「完蛋，我不能講黨的壞話了」、「還在想搞戒嚴那套」。

【看原文連結】