政院修法「防恐怖活動」！資助核生化武器擴散可關5年

為因應國際資恐及資武擴威脅，行政院會通過資恐防制法修正草案，增納管資助大規模毀滅性武器擴散，違者可處5年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金，若出現關閉船隻定位、塗改船名等規避制裁的紅旗行為，可處3年以下有期徒刑、60萬元罰金。

行政院長卓榮泰裁示，這次修正本法的名稱為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」，納入資武擴防制，提升整體法制架構，並設置資恐及資武擴防制審議會，完善目標性金融制裁及可疑交易申報等制度。

卓榮泰指出，草案新增條文，禁止任何人與經聯合國安理會制裁、且經我國公告禁止或管制貿易的國家或地區從事貿易或貨物交易，以全面提升我國打擊資恐及資武擴法制完整性。

行政院會22日拍板通過《資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法》修正草案，明確定義恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散，包括攻擊國家基礎建設、重大設施或核心系統都納入恐怖活動範圍，同時明定提供財物、財產上的利益或金融服務均屬於「資助行為」。

針對資助行為，修法明確分為三類，第一，資助具體恐怖活動罪，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金，無論是為他人或為自己籌資都觸法；第二，資助恐怖分子或恐怖組織罪，可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科 500萬元以下罰金；第三，資助受制裁者罪，處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

至於資武擴犯罪，草案禁止與經聯合國安理會制裁，且經我國公告禁止或管制貿易的國家或地區從事貿易或貨物交易，違者可處5年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金；若採無故關閉船舶AIS系統、塗改船名規避制裁等紅旗行為，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科60萬元以下罰金。

此外，修法為金融機構和非金融機構業者制定分級行政裁罰。金融機構若未依法通報、申報可疑交易、禁止提供金融服務、配合凍結資產，可處50萬元以上、1000萬元以下罰鍰；非金融人員如律師、會計師、銀樓、房仲等，違反規定將處5萬元以上、500萬元以下。

修法提高法人及非法人團體併同處罰規定，當公司、協會或團體成員觸法時，除了處罰行為人，也將對所屬機構課以罰金，罰金最高可達行為人罰金上限的10倍以下，若能證明已盡力落實各項防範措施及監督責任，即可免除。

