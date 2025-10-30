政院修法「6大重點」一次看！ 精神障礙者免死、虐童致死等重罪不得假釋

法務部檢察司司長張曉雯說明法務所擬具的《刑法》、《刑法施行法》及《監獄行刑法》的修正要點。（圖：行政院提供）

因應憲法法庭判決、並回應民意對嚴懲暴力犯罪的期待，行政院會今天（30日）通過法務所擬具的《刑法》、《刑法施行法》及《監獄行刑法》修正草案。主要重點包括「精神障礙者不得判死」及「重大暴力犯罪不得假釋」，未來犯下故意殺人、殺人未遂、虐童致死或重傷等犯行、被判無期徒刑或十年以上有期徒刑者，都不得申請假釋。

法務部檢察司司長張曉雯表示，依照憲法法庭113年「憲判字第8號」判決，法務部增訂了關於行為時因為精神障礙或心智缺陷，導致辨識能力明顯不足；或在審判中有自我辯護能力不足的情況下，都不得科處死刑。

其次，為了彰顯社會公義，本次修法也增訂對於故意殺人、殺人未遂或凌虐未滿7歲兒童致死或重傷者，經過判處無期徒刑或10年以上有期徒刑者，都不得假釋的規定。對此，法務部也補充說明：無期徒刑假釋後，如果再犯重大罪行並判處無期徒刑者，撤銷假釋後不得再假釋。

第三、依司法院「釋字第801號」解釋，增加對於裁判確定前的執行羈押日數，都算進已執行期間的規定，以符合平等原則。

第四、有關假釋撤銷後「殘刑」執行方式也有所調整：因應113年「憲判字第二號」判決，無期徒刑經撤銷假釋者一律要執行20年或25年徒刑的規定違反比例原則，修訂後無期徒刑經撤銷假釋後，如果再犯罪、經過再判處無期徒刑確定者不得執行假釋之外，其餘都依照當事人撤銷假釋情節的輕重，來規定是否得以假釋的門檻。這是為了兼顧有期徒刑撤銷假釋門檻的衡平性，兼顧社會防衛及社會復歸的功能。

第五、為了因應新舊法適用原則明確化，同時也修訂了《刑法施行法》，採取的是「從輕從舊」的原則。

第六、基於死刑定讞判決執行前的收容期間法律性質不夠明確，因此在《監獄行刑法》裡面明定有關死刑定讞執行前的收容期間，不得折抵刑期 ，同時也不算入假釋期間的規定。

法務部表示，本次修法不但回應憲法判決，更展現政府「嚴懲重罪、保障人權」的雙軌理念。後續將送交立院審議，期盼能儘速通過，以維護社會秩序、保障人民權益。（張柏仲報導）