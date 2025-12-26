政院修社維法 仇恨言論罰3萬

行政院會26日通過《社會秩序維護法》部分條文修正草案，新增在公共場所宣傳仇恨性言論或消滅我國主權等主張，足以影響公共秩序者，將處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰，同時針對網路的相關言論，也能處予限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務的措施；對此，在野痛批是戒嚴前奏、製造寒蟬效應。

本次《社會秩序維護法》部分條文修正草案，對於在公園、車站、輪埠、航空站或其他公共場所，散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅中華民國主權的主張，足以影響公共秩序者，將處3天以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

草案條文同時新增，以網際網路公開倡議消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，內政部會商相關機關後，得令網際網路平台提供者、內容提供者或應用服務提供者，對該內容限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務的措施。

此項法案修正係配合政府推動「賴17條」國安修法。由於國會朝小野大，行政院長卓榮泰要求陸委會及內政部積極與立法院各黨團溝通，盡速完成修法程序，以強固國家安全法制。

國民黨主席鄭麗文反駁，那所有主張台獨的通通都要封鎖，台獨也是要消滅中華民國主權，「為什麼不下架台獨黨綱呢？這不是帶頭犯法嗎？」藍委李彥秀指出，院版《社會秩序維護法》草案極大化行政、警察與行政機關裁量權，包括「仇恨性言論」、「激化社會對立」、「消滅我國主權」都缺乏明確的認定要件，民進黨的目的就是要製造寒蟬效應，實際壓制輿論監督與言論自由。

藍委林沛祥表示，民進黨支持者一天到晚要藍白立委去死，這也是仇恨言論，如果執政黨雙標作為，這樣不做也罷，國民黨不會讓執政黨以愛國為名來限制言論，暫緩列案是極可能的選項。

民眾黨立委林國成更直言，這叫做搞戒嚴的前置動作，「他們可以罵人家，人家不能講話」，這種修法是政治修法。