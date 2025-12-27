政院修赴陸規範公務員全納管 藍籲兩岸交流增進互信

（中央社記者王承中台北27日電）行政院會通過台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案，立委赴陸須經許可、公務員赴陸採全面許可制。國民黨團今天表示，只有透過兩岸實質交流才能降低敵意、增進互信、避免誤判、增進溝通，如果賴政府對中華民國有信心，何懼兩岸交流。

為防止中共對台統戰、滲透及分化，行政院會昨天通過台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案，納入立委赴陸須經許可，公務員赴陸也改採全面許可制，草案將送立法院審議。

廣告 廣告

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，面對兩岸交流與競爭，賴政府連讓公務員去中國大陸看看的勇氣都沒有，這是台灣人民的不幸。

國民黨團表示，只有透過兩岸實質交流才能降低敵意、增進互信、避免誤判、增進溝通。如果總統賴清德對自己帶領的中華民國有信心，為何害怕兩岸交流。

國民黨團副書記長許宇甄說，任何正常運作的民主國家，國會的核心目的是監督行政權、制衡政府。立委不是行政院的部屬，也不是必須向行政機關「報備行蹤」的公務人員，是由人民直接授權、專責盯緊政府權力的憲政機關。

許宇甄指出，行政院企圖透過修法，要求立委出訪必須經行政機關「核准」，這不只是權力錯位，而是將整個憲政監督關係徹底顛倒。當被監督者開始審查監督者，民主制度就會只剩下空殼。

許宇甄表示，立委前往中國大陸應在既有民主機制下接受監督，行政部門可以公開表達反對立場，社會輿論可以嚴格檢視，若涉及洩密、收受不法利益或違反法律，更可依法究責、追訴到底。這些正是民主制度中「事後責任」與「政治問責」的正常運作，而非行政權「事前封殺」的藉口。（編輯：翟思嘉、林克倫）1141227