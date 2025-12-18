政院修陸海空軍刑法等4草案 現役軍人對敵效忠最重處7年

記者吳典叡／臺北報導

政府持續推動國安統戰威脅17項因應策略具體作為，行政院會今（18）日通過相關修法，明定現役軍人如以言語或科技方法等方式對敵人為效忠的表示，將處1年以上7年以下有期徒刑；另外，修法也將降敵罪加重刑責，提升為最高10年以下有期徒刑。

行政院持續盤整有關國安17項因應策略的相關法令、行政措施與計畫，今日在行政院會修正、通過陸海空軍刑法等4項修法草案，草案將送立法院審議。

國防部表示，鑒於近年發生現役軍人對敵人宣誓或表示效忠情事，嚴重危害國家安全，配合行政院「國安統戰威脅17項因應策略具體作為」，以及因應「國家安全法」部分條文修正，因此推動「陸海空軍刑法」第24條與「陸海空軍軍官士官服役條例」第24條、第25條及第41條修正案。

國防部說，「陸海空軍刑法」第24條修正草案，明定現役軍人如以言語或其他方式對敵人為效忠表示，將處1年以上7年以下有期徒刑，除提高不盡其應盡的責任而降敵罪者，將處3年以上10年以下有期徒刑外，亦增訂預備與陰謀犯處罰規定，補強軍人違反效忠國家義務法律規範，藉此強化嚇阻效果，防杜敵對勢力滲透。

此外，近年來境外敵對勢力伺機刺探、竊取國家機密，危害國家安全並損及國家利益，基於國家安全政策與軍人忠誠義務，「陸海空軍軍官士官服役條例」第24條、第25條及第41條修正草案，將軍官、士官於現役或停役期間，涉犯「國家安全法」第13條第1項所列的罪責，經判處有期徒刑確定，即不發退除給與，退伍後才予判刑確定者，喪失其領受退除給與權利，已支領部分，一併予追繳，期能有效杜絕洩密事件，展現政府守護國家安全決心。