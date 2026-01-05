政院修《政府採購法》裁處權時效5年變2年 黃國昌轟「替廠商開後門」：絕不會接受

立法院交通委員會今（5）日召開《政府採購法》修法專題報告，民眾黨立委黃國昌質詢工程會主委陳金德時表示，行政院提出的《政府採購法》修法，要將現行裁處權時效5年縮短為2年，批評這就是在替不肖廠商開後門、放水，民眾黨團絕對不會接受這種修法。

黃國昌表示，國防部日前採購的防彈背心抗彈纖維布弊案，當中兩個廠商大眾電腦與大同公司同樣涉及弊案，但大眾電腦遭到停權3年，而大同公司卻未被停權，質疑「難道是大同的政商背景比較硬嗎？」當時國防部函覆表示，沒有停權是因為工程會調解未刊登政府採購公報，但實際上根本就沒有開過調解會，痛批國防部公然說謊、散布假訊息。

黃國昌指出，實際上的狀況是國防部對大同公司能拖就拖，一直混到裁處權時效屆滿，導致最終無法將其刊登在政府採購公報停權，就是國防部放水，要求國防部在2周內交出懲處名單。

​黃國昌續指，行政院提出的《政府採購法》修法，看完後他非常詫異，過去已經有出現用混的混過裁處時效過期的案例，現行裁處權時效為5年，而修法草案卻要將其縮短為2年。

黃國昌痛斥，工程會難道放水的還不夠多？批評此次修法就是要讓機關在放水的時候比較方便，混兩年就可以，「看到今天這樣的法案我只有四個字，丟人現眼」，裁處權時效就是法律上的依法追究，不會有工程會所說的促使機關提高效率，今天的修法就是替不肖廠商開後門放水，民眾黨團絕不會接受這種的修法。



