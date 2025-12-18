政院傑出科技貢獻獎 台積電執行副總米玉傑入列

（中央社記者賴于榛台北18日電）2025年行政院傑出科技貢獻獎今天頒獎，得獎者包含台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑、中研院植物暨微生物學研究所特聘研究員林納生以及國立陽明交通大學教育研究所教授周倩。

2025年行政院傑出科技貢獻獎今天在行政院舉行頒獎典禮，今年得獎人為米玉傑、林納生以及周倩，由卓榮泰頒獎予以肯定，國科會主委吳誠文也出席頒獎典禮。

根據國科會說明，米玉傑研發團隊成功開發出領先國際的7、5、3、2奈米先進製程技術，確立台積電在全球市場的領先實力，更成為全球高效能AI發展的重要基礎，且他也與團隊建構全球最大規模的先進半導體製造聚落與完整供應鏈，讓台灣在先進製程及封裝技術的市占率與產能規模保持領先優勢。

廣告 廣告

國科會表示，林納生長期致力於揭示感染竹類的竹嵌紋病毒及其衛星RNA的複製與致病機制，克服病毒學界長達75年的研究瓶頸，提升台灣植物病毒研究的國際學術地位，成果不僅有效推動病害防治與產業升級，直接造福全球筍農，研發成果更橫跨基礎研究、應用技術及產業實踐，並將影響力延伸至國際，對全球植物病理學領域貢獻深遠。

國科會說，周倩10餘年前即洞見學術倫理的重要性，主導建置「台灣學術倫理教育資源中心」（AREE），至今網站瀏覽人次已破億，成為台灣學術倫理資源與教育的核心平台，並創立「台灣學術倫理教育學會」讓學術倫理影響力從校園擴及產業與社會，奠定台灣科研永續發展的基石，成為全球市場競爭力與創新能力的強力後盾。

卓榮泰致詞時指出，3位得獎人幾乎都是全數同意、高票通過，對比當今體壇，只有美國職棒選手大谷翔平才有這種能耐，感謝大家一起為國家的未來布局做共同努力，而米玉傑與團隊不僅帶領國家產業的科技發展，更可說改變全世界的科技生態，讓台灣取得最高的關鍵領先地位，也讓台積電取得如今成就。

卓榮泰說，政府與台積電現在最大的目標，就是持續把握現在這個關鍵領先的地位，一方面根留台灣，一方面布局全球，要把力量延伸，希望能與世界其他先進共同學習，再度徹底改變人類的生活方式。

他也表示，林納生對竹子領域的研究可說是學術研究的根本，藉此更照顧整體農業安全，而周倩與其團隊在學術倫理也為台灣樹立了一個強烈的標竿。（編輯：林興盟）1141218