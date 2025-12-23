政院光復鄉辦馬太鞍溪災後復原說明 決策納在地觀點

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）確保馬太鞍溪堰塞湖災後復原工作符合地方需求，行政院今天下午在花蓮光復國小演藝堂舉行說明會，盼建立中央與地方溝通平台，議長張峻發言盼縣府總預算要包含重建計畫快送審，獲災民掌聲。

會議由行政院公共工程委員會主任委員陳金德主持，包括農業部、內政部、經濟部、衛福部等各部會列席，給予災民問題即時回應。

工程會指出，災後重建不應僅侷限於工程施作，更需納入在地居民觀點；目前行政院已編列特別預算加速推動復原計畫，希望透過此次說明會，讓居民了解目前進度與規劃方向，並廣泛蒐集地方建言，作為後續執行計畫重要參考。

出席的國民黨立委傅崐萁表示，立法院10月31日三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，核定預算上限為新台幣300億元，立法院要求行政院3週內到光復鄉座談；這一次災情態樣非常不同，災民提到的問題大多是事農業部主管，有7、8成都沒辦法解決，還有比較多問題是原住民保留地問題，以地異地或被徵收土地，將研議再開放。

傅崐萁說，這一次水災主管機關是經濟部，經濟部對相關救助辦法還沒有一套比較完整可以因應這次災情，因此要求經濟部，只要是災民就必須救助。

花蓮縣議會議長張峻感謝傅崐萁及鄭天財極力爭取300億元經費，他說，其中270億元針對重大工程，30億元希望行政院研議拿來做災損補助，補助不足的地方希望縣府秘書長饒忠回去跟縣長徐榛蔚溝通，爭取115年總預算一定要包含重建計畫；「沒有什麼做不到的事情，鄉公所、縣政府、中央政府就是要為我們百姓謀福利」，請縣府盡速重新檢討編列總預算，縣議會會趕快開會，為大家爭取權利。（編輯：陳仁華）1141223