政院公佈國造機艦進度 勇鷹高教機交52架丶沱江2批次今年全交艦

〔記者羅添斌／台北報導〕為達成國機國造丶國艦國造政策，目前各項機艦建造進度均按期程進行中，根據行政院最新發佈的施政報告指出，至去年12月底止，國造勇鷹高教機已交機52架，高效能艦艇第 2 批 5 艘刻正建造中，管制於 115 年完成交艦。

以下為各項國防自主政策的執行進度：

一丶國機國造：規劃於 106 年至 115 年產製新式高級教訓機 66 架，截至 114 年 12 月底止，累計交機 52 架，賡續依計畫執行，以維全案產製目標。

二丶國艦國造：持續推動潛艦等 5 型艦籌建，高效能艦艇第 1 批 6 艘及新型救難艦 1 艘已交裝；高效能艦艇第 2 批 5 艘刻正建造中，管制於 115 年完成交艦；潛艦原型艦刻依測試程序所列標準逐項實施海上浮航驗測，於潛航安全條件無虞後，即進行後續海上測試；新一代輕型巡防艦 2 艘、新式快速布雷艇 6 艘，均按計畫節點管制。

三丶海空戰力提升計畫：執行「岸置反艦飛彈系統」等 8 類武器產製，均依年度產製節點及目標執行。

高效能艦艇第1批6艘及新型救難艦1艘已交裝；高效能艦艇第2批5艘刻正建造中，管制於115年完成交艦。圖為海軍在去年春節前，進行緊急出港暨戰術機動攻擊演練。圖為沱江級巡邏艦。(資料照，記者塗建榮攝)

此外，在籌建臺灣之盾(T-Dome)方面，行政院指出，採自主研製及對外採購雙軌併行方式，建構分層防禦、高度感知、有效攔截，並可依威脅選派適切攔截武器之整體飛彈防禦系統，形成機動化、高存活率之不對稱防空戰力，確保國人生命財產安全。

另在建構無人機反制系統上，政院施政報告表示，國軍依敵情威脅，建置各式無人機反制系統，採「自製優先、軍(商)購為輔」原則，委託中科院籌建遙控無人機防禦、商購外島無人機反制及部隊可攜式無人機反制等系統，以提升整體防護能力。

