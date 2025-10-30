政院公布非洲豬瘟補助方案約「11億」：傳統肉攤每攤3萬元

農業部動植物防疫檢疫署組長林念農。（王千豪攝）

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟，政府宣布全台活豬禁運、禁宰15日，對養豬產業造成衝擊。行政院會今（30）天拍板「非洲豬瘟輔導補助方案」，補助受影響的養豬農民每頭豬810元、肉品市場每場20萬元、毛豬承銷人每人1.5萬元、屠宰場每頭280元、傳統肉攤每攤3萬元等。農業部長陳駿季表示，整體補助規模將近11億元，力拚下周起接受申請。

行政院長卓榮泰今在院會中表示，豬隻禁運禁宰期間，影響養豬產業經營及相關從業人員的生計，中央推出產業輔導支持措施，除對廚餘養豬場轉型之飼料差額補助，更提供豬農、承銷人、肉品市場、屠宰場及攤商等一級產業鏈從業人員、業者之輔導補助方案，農業部、經濟部儘速完成相關程序，早日展開各項補助之受理申請，讓政府補助迅速到位。

會後，陳駿季表示，整體補助預算規模初估將近11億左右，盡可能在下周一接受申請，這段期間有些行政作業程序，會盡快處理。

農業部動植物防疫檢疫署組長林念農說明，農業部與經濟部已針對此次禁運、禁宰、禁用廚餘養豬的部分有進行規劃。在禁用廚餘期間轉用飼料每頭豬補助300元、協助清運廚餘部分依登記飼養規模分4個級距，補助每場8千元至1萬8千元。

針對一級生產鏈的從業人員、養豬農民部分，林念農指出，因豬飼養過程比較長，飼料也給予補貼，每頭是810元；肉類市場禁止拍賣時間，每場最高補助20萬元；毛豬承銷人因暫停業務，每人給予1.5萬元；屠宰場在禁止屠宰期間的人事費用，用原本屠宰豬隻的數量，每頭給予280元補貼；傳統肉攤暫停營業期間，每攤給予3萬元補助。

林念農特別提到，採用異地飼養的養豬場，在母豬生小豬之後，原本要移到其他場飼養，因禁運沒辦法移出時，有可能因密室而造成損失，這時每頭給予2500元的補助。另外，在疫情期間為鼓勵通報，農民只要有發現疑似的案例，且及早通報的話，每件給予5千元的獎勵。

針對金融支持部分，林念農說明，不論新貸或舊貸，新貸撥貸日6個月衍生的利息，最高補貼1％，舊貸則是可以展延6個月，展延期間利息補貼最高1％，新貸和舊貸加起來，每借貸人合計可以補貼600萬元，利息補貼期間也免收相關保證手續費。