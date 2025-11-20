政院公布「院版財劃法」！挹注地方1.2兆元創新高 各縣市同公式分配

行政院今（20）日通過財劃法部分條文修正草案，中央對地方的補助，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，加總規模拉高到1兆2002億，比立法院三讀版本的1兆1683億還要多。另外22市縣公式一致，解決直轄市跟縣市長年以來誰先分後分的問題。

財政部說明，立法院兩次修正財劃法，大幅削減中央財源4165億元，卻未併同檢討事權劃分，導致總計將舉債5638億元，已違反公共債務法規定之舉債上限15％規定，又中央統籌稅款分配公式產生擴大城鄉差距等爭議問題。為確保國民皆能獲得一定生活品質及公共服務，朝「垂直事權能夠劃分、水平財源能夠均衡」方向檢討，透過財劃法再次修法，制定更為合理完善分配機制，讓中央、地方人民達成三贏。

財政部指出，院版財劃法有5大特點，第一，統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，且整體共將挹注地方1兆2002億元，再創歷史新高；第二，擴大統籌稅款，錢權合理回歸地方，因統籌稅款大幅增加，一般性補助款無須再編列增裕財源，其中1080億元將改回歸地方自辦事項；第三，優先彌補基本財政差額，一般性補助款全設算；第四，22市縣公式一致，解決直轄市跟縣市長年以來誰先分後分的問題；第五，維持計畫型補助款整體規模，地方建設不中斷。

財政部指出院版財劃法的5大特點。圖／財政部提供

本次財劃法修正案，在垂直分配部分，規劃擴大中央統籌稅款規模，並合理調整一般性補助款規模，使得地方財源增加同時，亦兼顧中央財政穩健，有能力提供更多計畫型補助款額度；水平分配部分，規劃各縣市按同一公式分配，優先滿足地方政府基本財政收支差額及搭配財源保障機制，使修法後各地方政府獲配之統籌稅款與一般性補助款合計數不低於114年度的獲配及補助水準。並精進財政努力及基本建設需求分配指標，兼顧城鄉特色及區域均衡，預期修法後整體縣市淨增財源及平均增幅均將高於直轄市。

財政部公布的新版和院版財劃法比較。圖／財政部提供

財政部強調，本次修法係在通盤審視事權劃分、財政情勢與調整機制之公平性與合理性等多重考量下，審慎規劃。該部將會同行政院主計總處積極與立法院朝野各黨團溝通，以早日完成修法作業。

