政院公布CEDAW第5次國家報告 保障婦女人權成果亮眼
行政院今（12/10）日公布「消除對婦女一切形式歧視公約」（Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW）第5次國家報告，呈現我國2021至2024年間在性別平等道路上的躍進步伐，包含2023年首度參與經濟合作暨發展組織（OECD）社會習俗性別指數（SIGI）評比，成績榮獲全球第6名，亞洲第1名；女性立委比例突破4成以上，亞洲第1，在保障婦女人權方面成果亮眼。
行政院性平處表示，政務委員林明昕於今（2025）年11月25日主持「行政院性別平等會第34次委員會議會前協商會議」，會中通過CEDAW第5次國家報告並強調，CEDAW是我國目前執行最完整、提交次數最多的人權公約。透過此次國家報告，展現我國在促進婦女權益與推動性別平等各人權面向上的具體成果，朝國際人權標準邁進，也讓世界看見台灣在性別人權領域的努力與進步。
性平處指出，為提升我國婦女人權保障，並與國際人權體系接軌，我國於2011年公布CEDAW施行法，並於2012年施行，明定CEDAW具國內法律效力，每4年需提出我國CEDAW國家報告。我國分別於2009年、2013年、2017年及2021公布CEDAW國家報告，依照CEDAW施行法，精進落實結論性意見，並積極籌辦CEDAW第5次國家報告。
此次國家報告，主要呈現2021年至2024年間我國在消除婦女歧視、提升婦女人權以及促進性別平等之重要成果，包括2023年經濟合作暨發展組織（OECD）社會習俗性別指數（SIGI）評比，我國成績榮獲全球第6名，亞洲第1名；臺灣性別平等表現優於全亞洲，同性婚姻合法化後，2023年擴大保障跨國婚姻與收養權，完善同性婚姻權利；2024年立委女性比例達41.6％，亞洲最高。
此外，推動CEDAW的其他具體進展，包括提升女性決策參與比例、提出「我國少子女化對策計畫（110-113年）」2期，提供「0-6歲國家一起養」、建立「雙就業、雙照顧」的友善家庭職場、消除性別刻板印象及打造性平教育環境、婦女健康及友善生養配套等；制定《跟蹤騷擾防制法》，及修訂性平三法、數位性暴力防治四法及《家庭暴力防治法》，全方位強化我國性別暴力防制體系。同時，推動跨部會合作與社會支持機制的整合，提升通報、保護與加害人處遇的整體效能。
性平處表示，儘管我國並非聯合國會員國，此次審查會議的議程規劃仍是參照聯合國CEDAW委員會的報告審查程序。為確保審查品質，亦特別邀請5位具豐富經驗的國際審查專家共同參與，於明（2026）年7月來台審查我國CEDAW第5次國家報告，並提出專業建議。屆時將結合國內專家及民間團體的力量，共同參與CEDAW國家報告審查，藉此搭建與國際社會對話的重要橋梁，全面呈現台灣在性別平等推動上的亮眼成果，並大幅提升我國於國際人權版圖中的能見度。
