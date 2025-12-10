政院公布CEDAW第5次國家報告 性平成績亮眼

行政院今天（10日）公布「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）第5次國家報告，呈現我國2021至2024年間在性平推動上的進展，包含2023年首度參與經濟合作暨發展組織（OECD）社會習俗性別指數（SIGI）評比，成績榮獲全球第6名，亞洲第1名；臺灣性別平等表現優於全亞洲，同性婚姻合法化後，2023年擴大保障跨國婚姻與收養權，完善同性婚姻權利；2024年立委女性比例達41.6％，亞洲最高。

行政院性平處表示，透過此次國家報告，展現我國在促進婦女權益與推動性別平等各人權面向上的具體成果，朝國際人權標準邁進，也讓世界看見臺灣在性別人權領域的努力與進步。

性平處指出，本次推動CEDAW的其他具體進展，包括：提升女性決策參與比例、提出「我國少子女化對策計畫（110-113年）」2期，提供「0-6歲國家一起養」、建立「雙就業、雙照顧」的友善家庭職場、消除性別刻板印象及打造性平教育環境、婦女健康及友善生養配套等；制定《跟蹤騷擾防制法》，及修訂性平三法、數位性暴力防治四法及《家庭暴力防治法》，全方位強化我國性別暴力防制體系。同時，推動跨部會合作與社會支持機制的整合，提升通報、保護與加害人處遇的整體效能。

性平處指出，CEDAW第5次國家報告全文，已公布於行政院性別平等會網站，供各界查閱，歡迎社會各界持續監督與提供意見，與政府共同打造更公平、友善的性別平等環境。