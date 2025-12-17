政院再宣布法案不副署3原則 蔣萬安：民眾忍無可忍
行政院不副署新版財劃法，朝野陷入僵局。賴清德總統昨再次強調，肯定行政院長卓榮泰依憲法「不予副署」，捍衛民主憲政；行政院更宣布未來法案「不副署三原則」，繼續守護憲法。國民黨主席鄭麗文則痛斥賴總統和卓揆公然違憲，對於賴總統「窮台、亂台、毀台」，國民黨會用最大力量來保護國會；台北市長蔣萬安說，古今中外他從未聽過「在野獨裁」，民眾對民進黨政府才是忍無可忍。
賴總統昨天表示，過去一年多以來，藍白主導的立法院，不惜傷害台灣的民主體制，透過強推財劃法、反年金改革、國籍法、離島建設條例等，弱化中央政府財政與國家防衛實力，卓揆依憲法賦予的權力「不予副署」，是為了捍衛民主憲政。
賴總統說，不論是執政團隊提出覆議、釋憲，或院際協調及國政茶敘，就是希望立法院回到憲政體制內，推動合憲法案；令人遺憾的是，行政院對於有爭議的法案提出覆議，立法院藍白在野聯盟仍不願實質審議，立即強行表決，更強修「憲法訴訟法」，直接凍結憲法法庭運作，讓權力分立的制度搖搖欲墜。
賴總統表示，台灣是民主憲政國家，也是憲法優位的國家，各憲政機關都應在合憲基礎，團結合作推動國政；民進黨承繼許多民主前輩的信念，不讓辛苦建立起的民主憲政受到破壞，不能夠讓改革走回頭路。
停砍公教年金案 也研議不副署
立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，府院也研議不副署。行政院發言人李慧芝說，卓揆針對再修惡版財劃法對外說明不副署法案的三個原則，在「違反憲法權力分立」、「破壞民主程序」以及「施行後將對國家發展造成無可回復的重大危害」時，卓揆就會考慮以「不副署」方式來守護憲法。
鄭：國民黨要作戰到最後一天
鄭麗文昨在國民黨中常會花十三分鐘罵賴總統偕同卓榮泰公然違憲，不僅是憲政笑話，還是台灣民主的悲歌；賴總統上任以來，國內政局陷入惡鬥循環，大罷免後，始作俑者的賴總統不但毫無反省，甚至變本加厲，完全藐視國會，三讀通過的法案視若無睹，只要不如賴清德的意，居然可公然違憲。
鄭麗文說，賴總統無所不用其極胡言亂語、鬧國際笑話，居然說「在野獨裁」，就像「男人不會生小孩」，所以在野是無法獨裁的；賴總統不要再把底牌掀給所有人看，「讓大家都知道你是『不識字兼無衛生』，又沒民主素養的人嗎？」賴清德每天搞政治鬥爭，最後決戰點就是二○二八，明年底中期選舉是關鍵一役，為了全台灣人民的未來，國民黨沒有輸的本錢，要作戰到最後一天。
蔣：「在野獨裁」古今中外未聞
蔣萬安表示，在野獨裁這四個字，他古今中外都沒有聽過。至於行政院不副署這件事，不只耽誤台北市政推動，也影響國際對台灣ＡＩ產業發展，民眾對民進黨政府才是忍無可忍。
