政院再批財劃法「修惡」 許宇甄：賴政府才是「泰子集團」

國民黨立委許宇甄。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

立院昨再三讀修正「財政收支劃分法」，再遭政院批「修惡」。國民黨立委許宇甄今說，行政院長卓榮泰把國家預算當民進黨財庫，「東挪西補、上塞下扣」，讓地方財政千瘡百孔，竟反嗆立院與地方政府，好像問題都非行政院造成。

許宇甄批評，這已不是單純的厚顏無恥，而是「政治騙術＋行政詐術」的雙料犯行，假數字、假敘事、假說法一次堆滿桌，徹底顛倒黑白。

許宇甄強調，台灣不能被一個用預算玩權力、用補助玩政治、用財政玩詐術的「泰子集團」綁架；地方需要的是穩健、透明、可預期的財政，而不是中央的欺瞞、操縱與愚弄。

廣告 廣告

許宇甄呼籲，卓榮泰不要再提覆議，也不要再玩釋憲拖延戰術，應盡速讓新版財劃法上路，並立即重編「115 年度中央政府總預算案」，這才是對國家、對地方、對人民真正負責的作法。

許宇甄表示，去年修正財劃法要保障地方財政自主、落實地方治理，卻被賴政府硬生生扭曲成政治工具；這已不是「不當干預」，而是以行政手法掩飾黨派好惡的「政治勒索」，是對民主體制的粗暴破壞。

許宇甄說，昨天再修正就是要阻止卓內閣把115 年度中央政府總預算變行政院私房帳本、恢復地方財政自主，守住地方自治核心權力。

行政院稱明年中央分給地方統籌分配稅款將大幅增加4165億元，許宇甄也批，這根本是大規模政治造假，中央先砍掉最穩定的一般性補助款2100 億元，再砍掉多項已核定計畫型補助，「洗預算」詐騙流程，宛如「泰子集團」。

許宇甄更表示，中央隱匿超過1500億元歲入，把財政餘裕藏口袋，卻假裝自己「沒錢」，硬說國庫透支、須舉債度日，睜眼說瞎話；行政院把陰陽帳做到極致，把國家制度玩成「私人規則」，這是財政暴政。

更多太報報導

藍白聯手再修財劃法 陳培瑜「反對掏空未來」：一人一通電話要韓國瑜勿送出修法

卓榮泰：遺憾立院再次修惡財劃法 「危害施政穩定性」將尋求憲政救濟

《財劃法》再修正要中央補回636億元 行政院列四大原因無法調整總預算