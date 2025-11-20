政院再推財劃法修法 藍轟毀憲亂政：先等政院是否針對已三讀修法提覆議

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

行政院今（20）日公布院版財劃法修正草案，表示挹注地方經費將達新台幣1兆2002億元。國民黨立院黨團下午回應，但主計長陳淑姿上周五在立法院備詢時，揚言以覆議、釋憲反制國會三讀通過的財劃法修正案。惡習不改，一副要與國會全面開戰的架勢，國民黨團書記長羅智強表示，無法接受行政院踐踏民意，毀憲亂政的惡劣行徑。

國民黨立委羅智強。（圖／資料照）

國民黨團稱，針對行政院版財劃法，應等立法院新修正三讀通過之財劃法，行政院是否提出覆議做出結論後，才有討論的必要性及可能性。羅智強提醒行政院長卓榮泰，是否要與國會好好溝通共商國是，都在卓榮泰院長的一念之間。



