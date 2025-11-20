政院再推《財劃法》修正案 劉和然：新北人均分配不能再墊底

新北市副市長劉和然指出，財劃法修法應確保公平分配，強調「新北人均分配不能再墊底」。（圖／周志龍攝）

行政院今（20）日宣布通過政院版《財劃法》修正草案，內容主要針對中央挹注地方的統籌分配稅款、一般性補助與計畫型補助等3項財源進行調整，未來將送入立法院審議。對此，新北市副市長劉和然今（20）日表示，新北人口之重，承擔大量的教育、社福與建設支出，卻始終在人均統籌分配稅款中名列後段，修法勢必要解決財政不公問題。

劉和然今日代表新北市出席行政院會並討論「財劃法」修正草案。會後他指出，身為全國人口最多的新北市，長期承擔最大量的教育、社福與城鄉建設支出，但人均統籌稅款卻是全國最低之一，這不僅影響財政負擔，也造成地方長期的相對不公平。

他進一步指出，這項重大改革已經開了六次會議，但各縣市始終沒有看到完整資料，直到今天院會前才拿到完整資料。改革需要的是信任，而信任來自資訊公開與透明。他也在院會中提出三點，包括「錢」與「權」必須同步調整、分配指標要公平，以及資料須公開透明，讓22縣市能在同一基礎上討論。

劉和然強調，新北市肯定行政院終於願意面對問題，但可惜並沒有公佈試算額度，魔鬼藏在細節裡，新北團隊會「拿著計算機，一條一條算」。他說，新北市的底線很清楚：「人均分配不能再當最後一名。」如果修法後，新北市民仍未被公平合理對待，新北市政府「絕對不會接受」。

